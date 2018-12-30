張彥博預告來年做奸角拍打戲：大家應該好樂意見我俾人打

張彥博今（30日）出席活動時提到將近年尾，因此最近都頗為忙於參加活動，席間他亦表示今年是他的「豐收年」：「今年發生左好多好好嘅事，我出演咗一部好好嘅劇，得到咗一個好好嘅角色，音樂方面都搞咗一次演唱會，亦推出咗自己嘅專輯，感覺自己入行第十三年，終於嚟到一個加油站，自己可以發力向前衝刺。」

張彥博表示今年對他來說是豐收年。(梁碧玲攝)

提到來年的目標，張彥博就表示：「嚟緊一年我希望可以更多專注喺自己的音樂路上，推出更多作品，我知道部份嘅粉絲想聽我唱情歌，所以依家都構思緊一系列嘅情歌，其中部分會以失戀為題，希望大家鍾意。」不止如此，張彥博更表示新一年要展現更多新一面給觀眾：「來年演戲都會有所突破，因為我一向嘅形象都係比較鄰家男孩，今次我就會挑戰做奸角，而且仲會有打戲，雖然接觸新事物總會遇到困難，但諗到會學到更多嘅嘢都會好開心。」

張彥博表示自己來年演戲都會有所突破，一改鄰家男孩形象，挑戰做奸角，而且會有打戲，令人十分期待。（梁碧玲攝）

聖誕節剛過，張彥博亦分享了他聖誕夜的去處：「我聖誕夜就去咗尖沙咀海傍聽busking ，感受聖誕氣氛，其實我都好鐘意Busking，一有時間就會去唱歌。」

張彥博提到自己一有時間就會到尖沙咀海傍Busking，抽空去一趟或許有緣能與他相遇呢！（梁碧玲攝）