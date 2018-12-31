袁偉豪感激女友張寶兒同甘共苦渡難關　「已找到人生伴侶！」

袁偉豪與拍拖三年的前港姐岑杏賢分手後，便火速戀上同是港姐出身的張寶兒。袁偉豪接受電台節目《1圈圈 星光背後》時，談到跟女友相戀的經過。提到跟張寶兒是在拍攝節目《打工捱世界》時結緣，他形容女友是一個「開心寶貝」，又笑指兩人關係是由女方提出主動開始：「我跟寶兒說過，認定是她『撩』我先，哈！因為她先說了一句『你的生活方式都幾似外國人喎』，令我猜她是不是有興趣了解我更多。」

袁偉豪在電台節目中，罕有地談及與女友張寶兒的相戀經過。

袁偉豪透露當時在非洲拍攝，經常在坐吉普車期間聊天，互相了解，然後回香港後就一步一步發展到今天的關係。期後，袁偉豪坦言自己十五、六歲已開始初戀，入行前後的感情經歷也不少，至於被問到過往的戀情為何不能修成正果？他說：「從前是不懂珍惜，也不愛被管束，坦白說，我連媽媽管我，我也不會聽，何況是別人？」

他認為張寶兒對他的不約束，反而令自己更愛錫對方：「其實她所謂的放開不管，是會令到你好聽話，會覺得這個女生很遷就你，所以你要對她更好，慢慢地大家都會去珍惜對方。」

（袁偉豪IG）

至於工作方面，今年可以說是事業豐收的一年，除了榮膺雙料視帝，也推出了紀念入行二十周年的慈善相集。不過，今年對袁偉豪來說，也是傷痛的一年，除了要面對各種負面攻擊，今年亦經歷了父親離世。袁偉豪感激女友甘苦與共，因為當時自己趕不及去見爸爸最後一面，而未能釋放情緒。同時因為成為了家中的支柱，家人會悲傷、會崩潰，但自己仍要主持大局去撐起整件事。

他感激張寶兒回家後陪伴在旁，看着自己哭，之後看着自己如何再振作：「2018年經歷了很多，人生難求的是有任何事情發生都有人陪伴在你身邊，陪你經歷、分享和面對，這些都是很難得的。」問到是否已經找到人生伴侶，袁偉豪直認：「我相信我找到了，也不想再經歷從前經歷過的錯失，或是一些不珍惜的時刻。現在很多朋友會問我幾時結婚，大家不用急，到了適當的時機我自然會說（宣布喜事）。」