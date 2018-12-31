SM娛樂內地團「威神V」與NCT劃清界線？　Lucas黃旭熙備受重視　

韓國男團NCT曾宣布於今年下半年推出中國小分隊，惟NCTzen（NCT歌迷）一直只聞樓梯響，NCT中國小分隊遲遲未正式公開露面。終於，在2018年最後一天，SM娛樂宣布NCT成員黃旭熙Lucas、錕、Ten、Winwin，還有SM Rookies的肖俊、Hendery和揚揚將會在2019年1月以組合「威神V（WayV）」名義在中國內地出道。七位均來自中國，或者是華裔成員。

NCT曾預告會在今年內推出中國小分隊，不過粉絲沒想到要等到12月31日才正式公布新小分隊消息。（網上圖片）

雖然威神V是SM娛樂旗下組合，不過在其官方微博簡介是「Label V旗下男子组合」，未有言明與SM娛樂的關係，此外，SM娛樂的官方微博亦只讚好了威神V的出道帖文，未有轉發宣傳，加上威神V的組合名稱沒有寫明是NCT的小分隊。從種種跡象可見，SM娛樂可能為免威神V受內地限韓令影響，所以索性將威神V塑造成全新內地男團，而非NCT中國小分隊。

雖然威神V屬SM娛樂旗下組合，但SM娛樂僅讚好威神V微博，並沒有轉發宣傳。（網上截圖）

SM娛樂雖然沒有在微博宣傳新團，仍有在Facebook發布威神V的消息。（網上截圖）

威神V的官方照片中，香港成員黃旭熙Lucas站在正中間，可見近日在韓國和其他亞洲地區人氣急升的Lucas受到SM娛樂的重神。威神V預告將於北京時間2019年1月1日凌晨12時正發布首條預告片，屆時一眾NCTzen和其他K-pop粉絲可以欣賞威神V的片段迎接新一年來臨。

Lucas黃旭熙人氣急升，在威神V的官方照片獲安排站在中間。（網上圖片）

一齊睇睇威神V成員嘅靚相啦！