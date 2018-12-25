【SBS歌謠大戰2018】Lucas黃旭熙首度參演　燦烈@EXO深情鋼琴伴奏

韓國音樂盛事《2018 SBS 歌謠大戰》今晚（25日）在首爾高尺巨蛋隆重舉行，男團NCT一連表演《BOSS》、《NEO GOT MY ZONE》、《Black on Black》等歌曲，今年正式加入NCT的香港成員Lucas黃旭熙首次參演《2018 SBS 歌謠大戰》，會見當地傳媒時已經份外引人注目，而Lucas黃旭熙在台上表演非常淡定，順利完成首次《2018 SBS 歌謠大戰》表演。

NCT2018全體上陣，相當大陣仗。（影片截圖）

NCT嘅出場舞台設計非常特別。（影片截圖）

Lucas黃旭熙第一次參演《2018 SBS 歌謠大戰》，一啲都唔怯場。（影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

另外，EXO的D.O、伯賢和Chen表演經典冬日作品《12月的奇跡》，並由燦烈鋼琴伴奏，帶EXO-L（EXO粉絲）感受冬日溫情；至於Monsta X、iKON、BTOB等男團亦有登場表演，特別是iKON獻唱今年大熱作品《LOVE SCENARIO》時，全場歌迷反應非常熱烈，可見《LOVE SCENARIO》的確深受韓國歌迷歡迎。

EXO表演《12月的奇跡》，由燦烈鋼琴伴奏。（影片截圖）

iKON嘅《LOVE SCENARIO》實在係今年年度歌曲之一。（影片截圖）