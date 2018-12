【SBS歌謠大戰2018】Lucas黃旭熙首度參演　燦烈@EXO深情鋼琴伴奏

韓國音樂盛事《2018 SBS 歌謠大戰》今晚(25日)在首爾高尺巨蛋隆重舉行,男團NCT一連表演《BOSS》、《NEO GOT MY ZONE》、《Black on Black》等歌曲,今年正式加入NCT的香港成員Lucas黃旭熙首次參演《2018 SBS 歌謠大戰》,會見當地傳媒時已經份外引人注目,而Lucas黃旭熙在台上表演非常淡定,順利完成首次《2018 SBS 歌謠大戰》表演。