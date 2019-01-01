趙麗穎終親認陀豬BB　馮紹峰：知否知否，應是一家三口

恭喜恭喜！踏入2019年娛樂圈傳來喜訊！內地女星趙麗穎同馮紹峰今日（1日）在微博正式宣布即將做爸爸媽媽！

馮紹峰在微博宣布家中即將迎來一位新成員，正式公布趙麗穎懷孕喜訊。（微博截圖）

趙麗穎同馮紹峰自從去年10月16日在微博大方晒出結婚證，並留言「官宣」公布結婚喜訊之後，立即成為熱搜話題，更一度令微博癱瘓。兩人婚後一直盛傳趙麗穎懷有身孕，網上更流傳馮紹峰的微博留言「1+1=4」，但之後他澄清只是被P圖惡搞。而今日（1日）他就發文留言：「知否知否，應是一家三口」，趙麗穎亦隨即轉發：「等候等候 恭迎2019」，還附上愛心和一個小豬圖示，公開兩人將會迎接一個「豬寶寶」。

趙麗穎隨即轉發馮紹峰的帖文，留言「等候等候 恭迎2019」，默認陀豬BB！（微博截圖）

馮紹峰和趙麗穎去年10月16日在微博公開已經結婚，趙麗穎婚後鮮少出席公開場合，惹來懷孕傳聞。（微博圖片）

兩人婚後一直非常低調，除了為劇集宣傳之外，很少公開在網上分享私下生活，對於外界一再傳出趙麗穎懷孕的消息亦避而不談。但兩公婆的一舉一動備受關注，先有網友偶遇兩人現身北京平谷金海湖，當時穿上羽絨服的趙麗穎拖實老公馮紹峰，身形明顯比婚前更顯豐滿，網友紛紛猜測她已經懷孕。

據知馮紹峰與趙麗穎是在合作電影《西遊記女兒國》期間擦出愛火，兩人之後更合作拍攝劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》，但上月休息多月的的趙麗穎缺席新劇發布會，只有老公馮紹峰出席。有傳趙麗穎陀的是男BB，目前懷孕約7個月，預產期在3月。昨晚（31/12）她更在微博Post了一張馮紹峰在跨年晚會上演出的照片，留言：「二叔緊張又可愛」，罕見晒恩愛，如今終於宣布懷孕喜訊，更順道為劇集宣傳，網民紛紛留言送上祝福！

趙麗穎昨晚（31/12）Post了一張馮紹峰演出的照片，還大讚老公可愛，罕見放閃。（微博截圖）

馮紹峰和趙麗穎合作拍攝的古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》最近在內地熱播，網民反應熱烈。（網上圖片）