《男朋友》朴寶劍與宋慧喬相差12歲　之前仲同過另一位姐姐傳緋聞

由宋慧喬和朴寶劍主演的韓國電視劇《男朋友》上星期因聖誕節而暫停播放，相信劇迷都等到頸都長，幸好，本周《男朋友》復播，各位劇迷可以透過黃Viu煲劇平台免費緊貼劇情發展。回看《男朋友》於首播前，已經因為劇中宋慧喬需和朴寶劍展開一段相差12歲的忘年姊弟戀而引起關注，不過其實早於2015年，朴寶劍參演徐仁國和張娜拉主演的韓劇《記得你》時，就曾與同樣年長12歲的張娜拉傳出緋聞和婚訊，可見朴寶劍和姐姐們早已結下不解之緣。

《男朋友》前晚和昨晚如常播出，劇迷可以繼續欣賞宋慧喬與朴寶劍之姊弟戀發展。

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《記得你》是朴寶劍難得飾演反派的電視劇，他在劇中飾演徐仁國的弟弟，兒時被崔元英帶走，並被對方誤導是徐仁國拋棄自己，所以對徐仁國懷恨在心，幸好兩兄弟最終和好如初。在劇中結局，徐仁國與張娜拉終成眷屬，但劇集終映後，朴寶劍和張娜拉卻意外傳出緋聞，盛傳兩人不但墮入愛河，還已經試婚紗準備拉埋天窗。當事人其後否認緋聞，朴寶劍於事後接受訪問時，更坦言因為與張娜拉傳緋聞，所以不敢和對方聯絡。

雖然張娜拉和徐仁國在《記得你》終成眷屬，但傳出緋聞的卻是張娜拉和朴寶劍。

朴寶劍坦言傳出緋聞後不敢與張娜拉聯繫。

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從張娜拉的緋聞來看，難以判斷朴寶劍是否喜歡比自己年長的女性，不過朴寶劍依然深得不少姐姐寵愛，特別是《男朋友》播出之後，朴寶劍對宋慧喬的愛情攻勢，姐姐們都無不對朴寶劍心動！《男朋友》朴寶劍再次與相差12歲的女演員合作，不過今次的宋慧喬早已情歸好兄弟宋仲基，所以《男朋友》播出前，網民形容兩人關係似叔嫂多於情侶，幸好朴寶劍和宋慧喬完全代入男女主角金振赫和車秀賢角色，無論眼神、舉止，還是對白均落力塑造戀愛的氣息，即使相差12歲也毫無違和感。未知老公宋仲基收看《男朋友》時又會否呷醋呢？

宋慧喬和朴寶劍在《男朋友》落力營造戀愛氣氛，甚至有接吻鏡頭。

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各位劇迷若想重溫朴寶劍與宋慧喬和張娜拉的對手戲，可以在黃Viu煲劇平台緊貼韓國免費欣賞《男朋友》和重溫《記得你》。此外，踏入2019年，黃Viu還會為眾多劇迷免費送上多部必煲韓劇，包括話題作《福秀回來了》、改編自經典韓國電影《雙面君王》的《成為王的男人》，還有描述寂寞中年男人生活的《為何那樣，奉尚先生》等。用戶只需以連線裝置如手機及平板電腦下載Viu應用程式（於App Store及Google Play免費下載），或登入viu.com，即可免費享用Viu服務。

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