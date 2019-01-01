瀧澤秀明與今井翼合體獻唱　尊尼倒數演唱會成最後演出

日本男星瀧澤秀明與今井翼組成的組合「瀧與翼」，2018年9月透過尊尼事務所發表聲明，表示組合正式解散，瀧澤秀明在完成今年的工作後正式退居幕後，繼而跟隨喜多川Johnny學習提拔新人和管理藝人事務，而今井翼則要停工治病。瀧澤秀明除夕夜（31/12）與今井翼完成最後一次尊尼倒數演唱會後，正式退出幕前，結束23年演藝生涯，轉向幕後發展。

「瀧與翼」最後一次合體，兩人在尊尼倒數演唱會上演出。（影片截圖）

「瀧與翼」前年宣布無限期暫停活動，粉絲苦苦等待他們再度合體，可惜去年9月等來組合解散的消息。為了好好向粉絲告別，瀧澤秀明和今井翼先是在節目《8時J》中聚首，再在除夕夜合體現身尊尼倒數演唱會，這次也是史無前例有已退社的藝人參加倒數演唱會。兩人一上台已經引來全場粉絲尖叫，他們一連獻唱《REAL DX》、《Venus》、《夢物語》多首經典歌曲，並由山下智久、生田斗真、長谷川純、風間俊介組成的人氣組合「Four Tops」伴舞。

瀧澤秀明與今井翼在台上一連獻唱多首經典歌曲，引來台下尖叫聲不斷。（影片截圖）

由生田斗真、山下智久、風間俊介、長谷川純組成的「Four Tops」一度被認為是瀧澤秀明與今井翼的接班人，四人相隔多年再一次合體，為「瀧與翼」伴舞。（影片截圖）

Johnny’s眾藝人包括「嵐」、「KAT-TUN」、「關8」等也拿着寫上「瀧＆翼23年來辛苦了」字樣的扇子，為他們應援。兩人完成演出後，前輩近藤真彥上前與瀧澤秀明及今井翼握手，而東山紀之及「Kinki Kids」的堂本光一就向兩人獻花，並送上擁抱和祝福，場面令人感動。

Johnny's旗下藝人舉起應援扇，幾乎全員出動歡送「瀧與翼」。（影片截圖）

近藤真彥分別與瀧澤秀明及今井翼握手，送別兩人。（影片截圖）

今井翼表示：「今後我們將走各自的路，我會努力報答大家對我們一直以來的支持。」瀧澤秀明也作最後告別：「23年來，真的過得很精采！謝謝大家。」為「瀧與翼」的偶像生涯正式畫下句號。

堂本光一穿上印有堂本剛頭像的外套現身，向「瀧與翼」送上擁抱及祝福。（影片截圖）