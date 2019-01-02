【01獨家】《屍殺列車》崔宇植首次香港行：會有人認識我嗎？

有份演出韓國代表電影《屍殺列車》和《惡獸》，以及多套韓劇如《屋塔房王世子》和《三流之路》等的韓國人氣小鮮肉演員崔宇植，除夕（31日）來到香港參加倒數活動。首次來到香港的他，更抽時間接受《香港01》訪問，坦言來香港前非常緊張！

崔宇植被問到2019年的新年願望時，他就回答：「上年完成了很多工作，希望今年（2019年）所有事都能夠有好成果。同時亦希望身邊的人，能夠身體健康，我也能夠做到自己想完成的事情。」崔宇植亦有透露，2019年即將會帶3至4部作品見粉絲，包括電影《寄生蟲》（暫譯）等，希望粉絲能夠期待，同時亦希望更多人認識「演員崔宇植」。

崔宇植出道多年首次來到香港，想不到他事前會如此緊張。（梁碧玲攝）

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崔宇植首次來到香港，獲大量粉絲帶同應援手牌和鮮花到場接機，令他非常驚訝。不過崔宇植坦言，知道要到訪香港前非常緊張，擔心「有人認識我嗎？」和「情況會是怎樣呢？」。可是除夕晚當天，不少粉絲為見偶像一早霸定靚位，又帶同應援手牌支持他，所以崔宇植感到安心之餘亦十分感謝香港粉絲的支持。雖然是次香港行非常短暫，同時崔宇植也講到暫時未有海外發展的計劃。不過正如他所說如果粉絲叫到，他也很樂意再次來港，與大家作更長時間的見面。

崔宇植今次短暫停留香港，希望他能夠再次訪港，舉辦個人粉絲見面會。（梁碧玲攝）

一齊聽下崔宇植2019年的願望！