【叱咤2018】林奕匡奪「唱作人金獎」　自言靠音樂走出被欺凌傷痛

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1/1）在灣仔會展中舉行，歌手林奕匡憑《草原》及《一世同學》等歌曲獲得「唱作人金獎」。

林奕匡在台上唞完一下大氣後便多謝商業電台以及其唱片公司Sony Music：「頭先聽到好多歌手嘅說話，好似AGA話，舒老闆（舒文）問佢係想做歌手定明星，大概9年前嘅時候，舒老闆都有問我同一個問題，佢話我可以慢慢諗，畀兩日時間我考慮，然後我好快咁答返佢，我想做明星。」

他又指音樂對他而言非常重要，因為在外國長大的他經常被欺負，透過在台上表演才重拾自信：「I love the stage（我愛這個舞台），所以我不停花好多努力，如果能在台上表演音樂，I will treasure everytime（我會時刻珍惜）。」

林奕匡憑《草原》及《一世同學》等歌曲獲得「叱咤樂壇唱作人金獎」。（881903.com）

林奕匡多謝香港樂壇前亦多謝了Eric Chan，指自己有時作了一些好簡單的Demo，對方一聽就知應該怎發展落去，比他更清楚自己的需要：「就好似自己鍾意食蝦，但對蝦敏感咁。」

至於「叱咤樂壇唱作人銀獎」和「叱咤樂壇唱作人銅獎」，分別由AGA和陳蕾獲得。

AGA獲「叱咤樂壇唱作人銀獎」。（881903.COM）