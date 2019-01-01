【叱咤2018】拎獎遭網民狂鬧問候　陳詠謙灰心：又唔係作奸犯科

陳詠謙今天（1日）奪得《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇填詞人大獎」，回到後台接受傳媒訪問時，阿謙笑言懷著珍惜之心：「拎呢個獎唔容易，自己好榮幸成為本地樂壇嘅一份子，有咁多人用我作品同唱我作品，我會繼續努力，因為我真係好鍾意寫歌。」

陳詠謙今天（1日）奪得《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇填詞人大獎。（梁碧玲攝）

在台上分享得獎心情時，他分享到填詞仲會有讚賞或批評，而這一年阿謙也成為網民口中的討論對象，最近更有網民在網上開Post插陳詠謙的歌詞，題目包括：〈嚴選陳詠謙垃圾作品之最〉、〈一人幾句陳詠謙寫得最肉酸嘅歌詞〉等，更有〈如果今晚叱咤將填詞人大獎頒畀陳詠謙，即係等於送香港樂壇入墳墓〉。當他真的拎獎時，該Post更有人爆粗「問候」他。

其實陳詠謙自己亦有留意討論區鬧他的Post：「其實想了解下點解，始終我寫嘅嘢係要面向觀眾，所以唔可以畀自己活喺好多人搵我寫歌同好多歌都有上流行榜嘅心態，同埋我以音樂人身份其實仲年輕。」他亦坦言網民的評論是有不開心：「你試下畀人鬧你屋企人會唔會有hard feeling，我又唔係作奸犯科。」

阿謙透露2019年大計也是專心寫歌，因為這是他最喜歡做的事。（梁碧玲攝）

劉德華早前因確診流感取消演唱會，阿謙在華仔演唱會中是擔任和音一職，他表示這個消息對他來說太突然：「我依家都未有機會直接同佢對話，佢依家應該休養緊病，我哋都好關注佢身體狀況，希望佢身體健康。」