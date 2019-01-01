【叱咤2018】陳柏宇自覺不值攞獎：其他歌手付出嘅努力一定比我多

陳柏宇（Jason）今晚（1日）於「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」憑歌曲《認真如初》奪「專業推介、叱咤十大」第九位，上台發表得獎感言時分享了自己最近對快樂和意義的得著，甚至佔用了半首歌的時間繼續講下去，他笑言：「講嘢對我嚟講實在太緊要喇，我有好多心聲唔識得點樣去包裝，所以我講嘢係有啲長氣嘅，同埋唔識點樣去收科！」

Jason在台上攞獎講感言的時間實在不夠，不惜放棄唱半首歌的時間來跟大家分享自己對於快樂的小故事。（梁碧玲攝）

Jason坦言自己生囡後「升咗呢」，人亦變得更感性：「人追求嘅唔一定係快樂，反而係意義，快樂同意義唔係同一樣嘢嚟嘅，你只需要做一啲喜歡嘅事就係快樂，但係意義就係要負上一啲責任，令到身邊嘅人都覺得開心一啲。」

Jason坦言年紀愈大，對人生的看法也會有所改變。（黃國立攝）

《認真如初》一曲今年亦入選「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強，Jason坦言對手太強勁宣布投降：「我覺得自每次攞獎都係好似唔係好值咁，因為相比起同一個行業入面其他嘅歌手付出嘅努力我相信一定比我多，我好多時候花嘅時間去思考努力嘅係喺做人嘅其他方面，所以我嘅回饋只有同大家分享我嘅心態，歌曲就留畀其他專業人士啦，我都係掹車邊先至能夠有好嘅歌曲帶到畀大家。」