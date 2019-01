《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的至尊歌曲大獎,原來容祖兒一直都未能拿到,不過經過今晚,歷史又再改寫。《心之科學》奪得「至尊歌曲大獎」,Joey終於完成叱咤大滿貫,舒文在台上說話時,她終於忍不住激動流淚。

恭喜Joey。

到容祖兒講得獎感受時,她說:「新年快樂,喺我宣傳呢首歌嘅時候,我講過一句說話,無論結果如何,我係用做song of the year的心態去做,我相信在坐每一位歌手,有邊個唔係一路以嚟用所有決心,從來冇留手去做每一個作品?所以我又有乜咁特別呢,我出道喺上一個世紀,係1999年新人,我同大家一樣,一路以嚟我都懷住the song of year憧憬去做每一首歌,終於嚟到2019年今日,我終於得到叱咤頒畀我嘅song of year。月光有人撈起,有人瞧不起,所以你仍有胸襟,永不洩氣,咁就可以。」

Joey忍唔住喊喇。

容祖兒唱得好用力。(梁碧玲攝)