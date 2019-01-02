【叱咤2018】謝安琪成全晚最大贏家　麥浚龍謙稱非最大功臣

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的賽果在昨天（1日）已塵埃落定，這個晚上成為大贏家的謝安琪（Kay）可說是當之無愧：「我唔敢當，但好開心大家對我今次同麥浚龍（Juno）合作嘅專輯有咁多支持同期待，我有幾年無去頒獎典禮，今日抱住平和嘅心而嚟，但係得獎一刻難免會激動，感激大家對我嘅支持。」

謝安琪成全晚最大贏家。（梁碧玲攝）

當然Kay有今天的成績，Juno肯定是付出最大努力的一位，Juno笑言不是一個人的功勞：「我哋嘅團隊同每一個單位都非常努力，今日見到所有人好開心，見到Kay同古天樂得獎都好開心。」

古天樂出現在台上得獎一刻，謝安琪感到十分開心。（梁碧玲攝）

提到古仔上台得獎時候要唱歌，古仔卻用點名形式叫了Juno、Kay等到台上陪他合唱，令到一眾網友覺得好像春節活動一起唱歌，Juno指自己在台上並沒有唱歌，所以交由Kay回答，「我有唱呀，好想支持佢，因為佢嘅音樂一直都陪伴大家，大家都好鍾意睇佢演出，我唔覺似新年大合唱，我覺係開心見到古天樂，佢都身體力行支持大家，亦十分緊張樂壇狀況。」

麥浚龍直言創作是一整個團隊努力，並不是他一人的功勞。（梁碧玲攝）