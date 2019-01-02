【叱咤2018】入行十年曾想放棄　陳蕾：都唔知為乜嚟香港！

陳蕾在叱咤頒獎典禮上奪得「叱咤樂壇唱作人銅獎」，已經入行10年，奪得唱作人這個獎項而感到十分激動。她在台上忍不住爆喊表示，自己2009年由廣州來到香港參加亞洲電視舉辦的歌唱比賽《亞洲星光大道》，捱過這麼多年終於在兩年前做到自己最想做的歌手：「好多人問我點解堅持，其實你鍾意做嗰樣嘢，稱不上堅持。做獨立音樂真係好辛苦，睇住戶口越來越少錢，喺度諗為乜野咁遠水路走嚟香港，但攞到呢個獎，我真係好開心！」

接受《香港01》訪問時陳蕾表示，因為唱作人這個獎項是一個屬於個人的獎項，但同時亦都要感謝幕後團隊。提到在台上感觸落淚，她直言觸法自己喊的原因不是覺得自己捱得好辛苦，而是整個團隊只得四個人，所有事情大家都親力親為，在頒獎典禮上對象，是對自己和團隊的一個肯定：「做獨立音樂真係一啲都唔容易，所有嘢都要自資。」

陳蕾今日一改以往的型格路線，穿上一身粉紅色紗裙造型示人。（梁碧玲攝）

提到在台上指自己曾經想過放棄，陳蕾坦言金錢不是令自己放棄的最大因素，而是遇上團隊上的變化，令自己思考是否只是自己很倔強地堅持走一條沒有曙的一條路。而新一年就最希望能夠為其他歌手作曲，笑言：「攞完獎之後，好開心真係有其他歌手問我攞歌，不過係邊個暫時就唔透露住喇。同埋好像陳蕾嘅音樂可以帶到去更多嘅地方，參加更多唔同地方嘅音樂節，今年都會推出更多自己喜歡嘅歌。」更指現時大家都會更加留意K歌以外的歌曲，這是對獨立音樂人來說是打了強心針。