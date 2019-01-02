蔡瀾稱最想讓火鍋消失　港人最愛竟然係最冇文化 ?

最近呢幾日跌到得返十度左右，寒冷天氣警告之下，好多人都選擇出街或者喺打邊爐取暖，手切肥牛店可以多達200人排隊認真誇張。其實香港人一年四季都咁愛烚下烚下，夏天開住冷氣都要打邊爐，一人一鍋更加開到成行成市。美食家蔡瀾最近於內地節目中講咗一句：「希望讓火鍋消失。」引起相當大迴響。

香港人極愛打邊爐，一人一鍋、火鍋店開到成行成市。（視覺中國）

最近蔡瀾亮相內地節目《天天向上》，主持人向嘉賓們提出一個問題：「如果可以讓全世界範圍內當中的一道菜消失，你會希望是甚麼呢？」蔡瀾就話：「沒有文化價值，讓火鍋消失吧！」由於打邊爐實在受到非常多人歡迎，在場主持人亦紛紛追問原因。蔡瀾解釋：「因為火鍋是一種最沒有文化的料理方式，你什麼都，東西切好了就扔進去，那有什麼好吃呢？如果這個風氣這麼保持下去，以後都不需要有大師傅了！」

主持人問嘉賓最想讓邊種菜式消失，蔡瀾嘅回應令在場嘉賓以至網上都極大迴響。（影片截圖）

節目播出後網上亦引起極大迴響，激動嘅網民話蔡瀾枉稱美食家，亦有網友分析製作火鍋關鍵在於湯底，好嘅湯底影響火鍋整體品質。有網友翻查到蔡瀾曾經喺16年受邀出席杭州某火鍋店開張典禮。而佢亦曾坦言對火鍋興趣不大，不過他卻偏愛火鍋毛肚。蔡瀾於微博分享專程到鄭州食火鍋嘅經歷：「大片的毛肚，一口咬下去，滿口脆香讓人難忘。」直言：「吃不到毛肚，就像沒吃火鍋。」

有人翻出蔡瀾曾經出席火鍋店開張活動，仲叫大家去試試，批評佢口不對心介紹自己認為唔好食嘅食物俾大眾。（微博圖片）