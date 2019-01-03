成龍累人打爛飯碗？　多名電視台職員因「犯禁」遭解僱隨時一身蟻

作為國際巨星，成龍的影響力確實是舉足輕重，而最近就有多名電視台的員工，因為播放他的作品而被炒魷魚。早前，伊朗國營電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting，簡稱IRIB）旗下的一個地區電視頻道，在播映成龍主演電影《新宿事件》時，未有將成龍與女演員的床上戲刪走，違反了當地廣播審查規定，而包括該地區的電視頻道負責人等多名涉事員工，亦因此被解僱。IRIB高層承諾會認真對待違法者，及向有關當局報告。

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伊朗的廣播審查一直以嚴厲見稱，電視頻道不但不可播放男女之間的身體接觸，連對異性的溫柔話語以及講笑話都絕對不能廣播，而女性樣貌的特寫、針對警察的負面描述，亦要統統刪走。中外網友都覺得IRIB過於敏感，只是幾秒鐘的畫面，便搞到多位員工的飯碗被打爛。

其實《新宿事件》的播映不但在伊朗受限，電影因為涉及黑工、偷渡題材，以及過於血腥、暴力（特別是吳彥祖被斬手一幕），所以一直未能在中國內地上映。電影2009年在香港上映時，亦在分級制下被評為三級（另設經過刪剪的IIB版）。