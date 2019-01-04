【即刻電音】張藝興被爆錄節目一半就走人　節目組反擊揭真相

內地首個以電音為主的綜藝節目《即刻電音》，自播出之後負面話題不斷。擔任主理人的張藝興繼被爆同另一位主理人尚雯捷不和，日前又被爆不滿節目組的安排當場發火擲水樽離場之後，近日又被爆出竟然在錄影到一半時間，不離眾人獨自回休息室休息，被狂批不專業不敬業令人大失所望。因為事件愈炒愈熱，節目組為了避免發生不必要誤會亦立即作出澄清，透過官網發出聲明指這一些傳言均是虛假，同時力挺張藝興是一位非常專業的藝人，十分配合節目的錄製。

張藝興接二連三被批評不專業。（網上圖片）

張藝興被指出同尚雯捷不滿。（網上圖片）

據網友的爆料指出，張藝興不時在錄製節目時早退離場，就在12月16日錄的一期節目時，他完全不顧現場多位選手的表演未完畢，就擅自回休息室休息。而現場導演更無視縱容他，獨留其他兩位主理人撐場錄完整場節目。正因為如此，網友就不停指責他不專業根本不配成為一檔音樂節目的主理人。

網友批張藝興經常早退離場，而節目組更視若無睹。（網上圖片）

對此，節目組為了避免事件愈傳愈開引起更多誤會，就立即透過官網作出澄清。認為網友根本惡意造謠：「沒有因任何一名主理人行程推遲過錄製。以及網傳的錄製日，為節目組臨時加錄工作日，與三位主理人既定工作安排發生衝突，盡管如此，三位主理人都積極配合協調時間，最終促成臨時增加的錄制工作。」又力讚張藝興非常敬業：「主理人非常敬業地依節目組需求配合錄制工作，直到必順離開現場趕最晚班飛機赴之後的海外工作行程，並在現場對觀眾及工作人員表達歉意後離開，對此，我們非常感動與感激。」認為大家齊心努力做好節目，不希望再有不實的言論去中傷任何人士。