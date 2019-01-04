昆凌自爆曾想放棄　周杰倫靠一招挽回：就是這個人了

周杰倫2014年迎娶小他14歲的昆凌，婚後育有一仔一女，一家四口幸福美滿。雖然兩夫妻不時在網上高調放閃，但有關他們交往時期的愛情故事卻鮮少人知。最近昆凌接受雜誌訪問時，就大談與周董的戀愛過程及婚後生活，她還自爆因為「天王嫂」的光環，令她曾經一度想放棄這段戀情，不過最後就因為周董的堅持，兩人先可以走到現在，組織幸福家庭。

昆凌與周杰倫早前全家人回澳洲度假，連日來在IG分享不少靚相。（IG圖片）

因戀情被傳媒追訪 昆凌自爆曾想放棄

周董過往的幾段戀情一直備受關注，更成為傳媒追訪的目標。2011年8月，周董與昆凌被影到同遊歐洲，令這段相差14歲的戀情曝光，昆凌一夜之間成為傳媒追逐焦點，面對巨大的輿論壓力，她自爆曾經想放棄：「因為覺得好煩，覺得不就是談感情嗎，為什麼不能講，為什麼會有那麼多不一樣的聲音，為什麼會變成這種感覺，好像這是一件很錯的事情。」昆凌甚至去美國讀電影，希望藉由時空去距離這段感情，但周董在第3日就放下工作，飛到當地找她，令她堅定了要一起走下去的決心：「我那一刻突然有一種感覺，就是這個人了。」

兩人戀情曝光時，昆凌面對外界壓力，令她對這段感情動搖。（IG圖片）

結婚不是年紀問題 最重要遇到對的人

昆凌與周董結婚時只有21歲，這段相差14歲的戀情一開始不被看好，而且當時她在事業上未有太大進步，但她就認為：「我一直覺得結婚不是年紀的問題，而是你什麼時候遇到一個對的人，那既然我覺得這個人是對的，我就結婚啦。坦白說，我其實也不知道在感情裡什麼是對，什麼是不對，我只知道我喜歡，知道自己在感情裡面是開心的，是開心多過於難過的」。

去年聖誕節昆凌送了部車給周董，認真大手筆！（IG圖片）

昆凌最愛整蠱人 大爆周董幼稚一面

兩人由相識到步入結婚殿堂，再到現在有兩個精靈可愛的小朋友，一路以來經歷過不少風風雨雨。過往很少談及私下生活的周董，婚後亦變得更開朗，相信都離不開老婆昆凌的功勞。昆凌在訪問中自爆很喜歡惡作劇，整蠱對象連老公和囡囡女兒都無倖免：「我常常就會做這種無聊事啊，我是幼稚園的班長吧。老公也很幼稚啊，幸好他幼稚，不然可能會嫌我不成熟吧，所以我們家其實有四個小孩，根本就是個幼稚園」。

雖然昆凌與周董相差14歲，但多年來一直非常恩愛。（IG圖片）

希望仔女可以自由選擇 昆凌接受天王嫂身份

25歲的昆凌，已經是兩個小朋友的媽媽，但她和周董從不公開一對仔女的樣貌，就算是正面照都一定會為仔女戴上太陽眼鏡遮住樣子，原來背後也有原因：「我們希望他們的名字就是他們的名字，而不是誰誰誰的兒子、女兒；因為當被叫做誰誰誰的兒子、女兒時，他們好像就瞬間失去了自己的名字。」對於「天王嫂」的身份，她就認為是自己的選擇，所以她可以接受。

為了保護一對仔女，昆凌與周董從不公開他們的樣貌。（IG圖片）

昆凌難得曝光自己與周董的交往細節，不少網友也說「3天就到美國，好甜」、「這劇情根本偶像劇」，也有網友表示「昆凌真的是個很好的女孩子」、「幸福的一家人」。