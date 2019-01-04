BLACKPINK赴美出席Coachella音樂節　兩年前Rap組合首獲邀最巴閉

美國加州大型音樂節《Coachella 2019》，將於4月12至14日，以及19至21日，舉行4場音樂會。早前大會就正式公開包括Childish Gambino、Tame Impala和Ariana Grande等超過130組參與歌手的名單，陣容可說是星光熠熠。而今年BLACKPINK和HYUKOH，兩組韓國藝人都有份獲邀，備受期待。

《Coachella 2019》今年邀請了韓國大勢女團BLACKPINK和獨立樂團HYUKOH出席，而BLACKPINK亦將會是首隊參加的韓國偶像組合。雖然BLACKPINK推出的作品不多，加上成員Jennie近日爆出與EXO Kai的戀愛說，可是出道短短2年多就獲邀參加，可見組合國際性的人氣。更有粉絲提到，BLACKPINK早在上年已獲Coachella創辦人，親自到訪韓國邀請，可見組合備受重視。BLACKPINK確定參與12和19日的演出，而另一受邀樂隊HYUKOH則會參加14和21的表演，與Ariana Grande同場。

BLACKPINK將會是第一隊韓國偶像，踏足Coachella舞台。（網上圖片）

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可是提到Coachella，今年已不是第一年有韓國藝人參加。原來曾與BLACKPINK同屬YG娛樂的Hip Hop組合Epik High，已於2016年打開韓國歌手參與之門。2003年出道的Epik High，3位成員Tablo、DJ Tukutz和Mithra Jin憑著獨特的Rap音樂，多年來獲得大眾和專業界的高評價，因而獲邀出席《Coachella 2016》。當時團體獲邀，3位成員曾經用「奇跡」來形容，相信更加沒想到為其他韓國歌手後輩開通了一個國際舞台。事隔三年再有韓國歌手獲邀，海外的K-Pop粉絲必定非常期待。

不少韓國藝人都會自費到美國參加Coachella，所以對Epik High來說是一個夢想中的舞台。（網上圖片）