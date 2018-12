【SBS歌謠大戰2018】BLACKPINK變Jennie伴舞　TWICE Mina捱病上場

《SBS歌謠大戰2018》今天(25日)在韓國舉行,多組人氣偶像包括BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE和BLACKPINK等,都為粉絲用心準備了多個精彩舞台,現場氣氛亦十分熱鬧。少有出席大型公開表演的BLACKPINK,和大勢女團TWICE則接住上場,帶來Girl Crush和甜美,兩種風格不一的表演。

BLACKPINK成員Jennie首先以個人單曲《Solo》出場,她更特別為了《歌謠大戰》改編了原本的音樂,開全咪唱Live大展唱功。期後另外三位成員Jisoo、Rosé和Lisa,在《Solo》的音樂下霸氣登場。可是沒想到三人竟站到伴舞群前,慘變成Jennie的伴舞。Jennie之後就快速換上衣服,合流三位成員表演《DDU-DU DDU-DU》和《Forever Young》,成功炒熱現場氣氛。雖然比起Jennie,其餘成員鏡頭不多,不過三位的Solo歌曲之後將相繼公開,粉絲必定非常期待。

遠看之下BLACKPINK三位成員與Jennie身旁的舞者,其實並沒太大差別。(影片截圖)

畫面一轉TWICE就以甜美可愛風現身,早前JYP娛樂就發聲明指,Mina因身體不適將不參加現場直播,所以組合的演出以錄影代替。首先娜璉、志效、Mina和彩瑛帶來抒情版的《What is Love?》,配合椅子舞,盡顯穩定的唱功。期後定延、Momo、Sana、多賢和子瑜則唱出新歌《YES or YES》,用心準備全新版本的編舞,台下粉絲則大聲叫應援詞。最後9位成員合體,換上紅色舞台裝唱出聖誕版本的《Dance The Night Away》,配合舞台的聖誕裝飾,充滿濃厚的節日氣氛。

TWICE Mina病住參加紅地毯和錄影,逼不得已下缺席現場的演出。(影片截圖)