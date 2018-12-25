【SBS歌謠大戰2018】BLACKPINK變Jennie伴舞　TWICE Mina捱病上場

《SBS歌謠大戰2018》今天（25日）在韓國舉行，多組人氣偶像包括BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE和BLACKPINK等，都為粉絲用心準備了多個精彩舞台，現場氣氛亦十分熱鬧。少有出席大型公開表演的BLACKPINK，和大勢女團TWICE則接住上場，帶來Girl Crush和甜美，兩種風格不一的表演。

BLACKPINK成員Jennie首先以個人單曲《Solo》出場，她更特別為了《歌謠大戰》改編了原本的音樂，開全咪唱Live大展唱功。期後另外三位成員Jisoo、Rosé和Lisa，在《Solo》的音樂下霸氣登場。可是沒想到三人竟站到伴舞群前，慘變成Jennie的伴舞。Jennie之後就快速換上衣服，合流三位成員表演《DDU-DU DDU-DU》和《Forever Young》，成功炒熱現場氣氛。雖然比起Jennie，其餘成員鏡頭不多，不過三位的Solo歌曲之後將相繼公開，粉絲必定非常期待。

遠看之下BLACKPINK三位成員與Jennie身旁的舞者，其實並沒太大差別。（影片截圖）

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畫面一轉TWICE就以甜美可愛風現身，早前JYP娛樂就發聲明指，Mina因身體不適將不參加現場直播，所以組合的演出以錄影代替。首先娜璉、志效、Mina和彩瑛帶來抒情版的《What is Love?》，配合椅子舞，盡顯穩定的唱功。期後定延、Momo、Sana、多賢和子瑜則唱出新歌《YES or YES》，用心準備全新版本的編舞，台下粉絲則大聲叫應援詞。最後9位成員合體，換上紅色舞台裝唱出聖誕版本的《Dance The Night Away》，配合舞台的聖誕裝飾，充滿濃厚的節日氣氛。

TWICE Mina病住參加紅地毯和錄影，逼不得已下缺席現場的演出。（影片截圖）