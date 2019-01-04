【魯豫有約】發文還擊媒體老作　伊能靜：我談的是秦昊不是庾澄慶

伊能静日前在內地清談節目《魯豫有约》中談及了自己的家庭和婚姻生活，她講道：「我經歷兩次婚姻，其實我前一段婚姻我應該要很有安全感的，可是我那時候沒有把自己修煉好。」她更透露因為自己當時的狀態不對，所以給了對方很大的壓力。節目一出，網上就瘋傳「伊能靜談與庾澄慶婚變原因」的報道，更有不少網友重提伊能静當年出軌一事。

雖然伊能靜沒有提及前夫庾澄慶，但是大家都知道她說的是誰。（網上截圖）

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伊能靜今日（4日）就在微博一改以往溫柔的形象並留言怒插此事：「我內心用我所有會罵的髒話問候這些看著視頻還能撒謊的大號和媒體。」她否認自己在採訪中談到了庾澄慶，強調自己一整段採訪都在說現在的先生秦昊，並且說「以往不會未來也不會」，然後她更說已經找了律師處理，強調「已找律師取證，不刪除一律提告（不刪除文章的話一律提出訴訟）！」

伊能靜嬲嬲豬...(微博截圖)

如今伊能靜跟庾澄慶已各自有幸福家庭。（圖片來源：視覺中國）

伊能靜在網上一直都是備受爭議的，喜歡的網友很喜歡她，不喜歡她的網友都覺得她過於聖母。對於伊能靜又在節目中談到了和庾澄慶的離婚原因，被不少網友怒罵其借意炒作，還有網友更是直言：「放過庾澄慶吧！」其實在嫁給秦昊之前，伊能靜和庾澄慶也是備受看好的一對明星夫妻。在經歷了14年的愛情長跑後，伊能靜和庾澄慶完婚，婚後還生下了兒子小哈林。結果卻在2008年被曝出了「牽手門」事件，伊能靜形象掃地，更在2009年離婚。在經歷婚變之後，伊能靜又與小她9歲的秦昊共諧連理，再度披上婚紗，之後生下了女兒小米粒，生活得非常幸福美滿。