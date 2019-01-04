乃木坂46生田繪梨花鬆身Look小性感　寫真預售破出版社110年紀錄

呢次去到紐約影寫真，除咗人靚，個景都好靚。（網上圖片）

日本人氣女團「乃木坂46」是去年日本方面的寫真銷量保證，2018年日本寫真銷售排行榜中，乃木坂46成員就已佔去其中6位，「乃木坂46」寫真女王白石麻衣的《Passport》目前更已累積34萬本出貨量。不過「乃木坂46」另一位成員，今年才21歲的生田繪梨花似乎有望打破由白石麻衣創下的「乃木坂46」寫真銷量之冠紀錄。對於這本寫真，生田繪梨花則表示：「希望表現出一個21歲大人的樣子。」

再過幾日，生田繪梨花本寫真就有得睇啦。（網上圖片）

生田繪梨花2019年寫真集《INTERMISSION》在還沒正式開售前，就已在日本網絡上引起極大話題。自從開放預約訂購後，亦一直在各大書店的排行榜中名列前茅。今日（1月4日）日本講談社更發布消息表示，生田繪梨花寫真集《INTERMISSION》的首批出貨量達20萬本，於1909年創立的講談社更表示：「這是講談社110年的歷史中，第一次有這個紀錄！」

中村和孝操刀嘅寫真不嬲都唔錯，睇呢幾張相就知啦。（網上圖片）

攝影師曾為深田恭子掌鏡

《INTERMISSION》是生田繪梨花睽違三年的第二本寫真集，是由中村和孝操刀並遠赴美國紐約拍攝。中村和孝過往鏡頭下的模特兒還有泉里香（近日在日本Indeed的求職公司廣告中Cosplay《ONE PIECE海賊王》娜美）、小嶋陽菜、渡邊麻友、深田恭子、藤井莉娜Lena，可謂是信心以及品質保證。據知生田繪梨花的新一本寫真集將於1月22日，亦即生田繪梨花生日當天發售。

One Piece真人化泉里香性感吸睛 《美戰》水野亞美變海賊王娜美

「乃木坂46」生田繪梨花 寫真圖輯：

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白石麻衣：

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中村和孝昔日作品（小嶋陽菜、泉里香、渡邊麻友、深田恭子）：