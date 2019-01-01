One Piece 真人化泉里香性感吸睛　《美戰》水野亞美變海賊王娜美

日本《少年JUMP》旗下漫畫神作《ONE PIECE 海賊王》雄霸全球ACG界逾10年，有幾勁已不用多說。而近日網上流行一段由齋藤工、窪塚洋介及泉里香等紅星Cosplay的廣告，雖然並非要拍真人版電影，但已令粉絲十分驚喜，尤其當中身材驕人的性感女星泉里香，扮演女神級的娜美更是令人家拍爛手掌！

其實這是一個名為Indeed的求職公司廣告，邀來一班紅星扮演《ONE PIECE 海賊王》的主角，包括齋藤工飾路飛、泉里香飾娜美、池內博之飾卓洛、窪塚洋介飾山治、千鳥之大悟飾烏索普等。最搞笑是有如《ONE PIECE》吉祥物存在的角色「索柏」，大家都知道牠是一頭鹿，到底如何真人化？廣告公司就給出一個答案，正是由真正的鹿來演，實在有趣。不過鹿仔如何可愛也不及女主角泉里香吸引，事關身高166cm卻擁有強勁上圍的她，無論樣子或身材都100％還原娜美，獲得網友激讚！

One Piece 真人廣告中娜美和索柏成為焦點！

點圖放大看各人造型：

+ 3 + 2

官方網站上還有投票活動，可惜香港朋友未能參加。

泉里香的星途可說是大器晚成，現年30歲的她其實早已入行，2003年同「DAIGO嫂」北川景子一齊拍《美少女戰士》真人版，當時她以「浜千咲」為藝名演水野亞美，可惜其後都沒太多人留意。雖然持續於藝能界，多年來數度更改藝名如「泉梨華」、「泉里果」等等，也未見突破，到近年她決定拋開形象包袱，改行性感路線，清秀樣子跟火辣身材完全成為反比，首本寫真集《Rika!》推出後，人氣急升成為當代宅男女神，2017年登上日本Amazon寫真銷量冠軍，泉里香之名開始成為《幪面超人 鎧武》、《海月姬》等影視作品常客，也代言了大量廣告，人氣有增無減。

+ 2