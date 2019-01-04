【曼聯名宿專訪】朴智星自爆Keep Fit秘訣　維迪2月睇歐聯撐母會

早前三位曼聯名宿特意訪港，當中包括前曼聯隊長維迪、曼聯前球員布隆基斯以及廣為港人所知的韓國球星朴智星，三人於12月15日出席由球會與贊助商合辦的「関西塗料足球挑戰賽．曼聯3名宿 VS 小學生100人 」活動。

雖說3 VS 100人，但賽前賽後3位球星都跟小朋友打成一遍！（葉志明 攝）

當日3人到達浸會大學後，先進行簡單的足球挑戰熱身，再進行一連串訪問，最後才跟100位小學生進行大對決。當中3人都有抽空接受《香港01》訪問，當問到要面對100位小朋友時，會不會覺得好吃力？布隆基斯回應：「說真的，我真的很好奇我們會怎樣去進行這個活動，同樣地我覺得這一定會很有趣！」而朴智星就講到：「這一定會很有趣和刺激，我們從來都沒有進行過這樣的比賽，很期待今日！」最後維迪表示：「我覺得最重要是一定要開心，因為我們是跟小朋友玩，我們要享受之餘，最主要他們也一定要享受其中，當然我也很期待可以看見他們入球，但我們也不會輕易讓他們成功。」說到這時，一旁的布隆基斯還有朴智星都忍不住大笑。

朴智星在接受訪問期間不時以英韓文交替作答，而一旁的維迪則笑指你講韓文時我會好好聆聽，你不要亂說話。（葉志明 攝）

朴智星近日在家中專心湊小朋友，自爆這就是他的Keep Fit的秘方！（葉志明 攝）

雖然三人均已退役，相信球迷們都對於他們的近況感興趣，其中朴智星的大女朴煙雨今年已經4歲，而在2018年2月初，老婆金敏智誕下細仔，他指自己早前重返校園修讀體育法律與管理國際MA課程，最近都是在家中照顧兒女，跟他們玩耍，要是仍是名足球選手的話，就未能像這樣多放時間在家庭上，現在退役了主要都是跟家人渡過。

其後，朴智星更笑指跟小朋友玩就是最好的消脂活動，他們能使我保持很Fit的身材，這也是我最近唯一所做的健康活動。

+ 20 + 19 + 18

朴智星大讚後輩孫興慜和李昇祐，指兩人不論在本身都十分出色，現在也很年輕，非常期待他們可以上升到那一個高層次，希望在將來的日子仍然見到他們最好的一面。（葉志明 攝）

維迪指自己會在家看比賽，而且小朋友都十分支持曼聯！（葉志明 攝）

近日英超仍在激戰當中，三人均表示想到現場看比賽，不過維迪自爆：「我早前去了看在意大利都靈舉辦的歐聯大戰，曼聯作客惡鬥意大利祖雲達斯，那一場曼聯反勝2:1，我真的很開心，而且我的小朋友仍很支持曼聯，接下來或許會在2月份再去觀戰吧。」相信維迪是想看於2月12日曼聯主場對巴黎聖日門的賽事，因為這是歐聯淘汰賽階段，一輸就即時出局，是一場十分關鍵的賽事！

不少球迷帶齊波衫到場跟他們合照和攞簽名。（葉志明 攝）