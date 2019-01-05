北京奧運可愛小女孩林妙可　近照大媽味極濃

2008年在北京奧運開幕儀式上表演的童星林妙可，當時只有9歲的她，憑藉清秀可愛模樣一砲而紅，更被封為「中國第一童星」。近年回歸校園的她，日前出席內地商演活動的影片流出，畫面中的林妙可身形圓潤了不少，雖然依舊可愛，但打扮真的非常大媽！

大家還記得2008年北京奧運上表演的小女孩林妙可嗎？（視覺中國）

現年19歲的林妙可，身型圓潤了不少。（影片截圖）

影片中的林妙可紮起頭髮，額前留有齊蔭瀏海，身穿咖啡色絨面連身裙，配上純黑襪褲，令圓豐腴身材更顯腫脹，整個造型娘味極濃。不少網友看罷影片，都驚訝當年那個可愛小女孩，如今不過19歲，卻打扮得像個39歲的大媽。

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其實林妙可出道以來的服裝打扮都相當嚇人，經常出席活動的穿搭都是以黑色為主，不論是外套還是內搭都顯得比較莊重，加上有點不修邊幅的髮型，一個少女竟散發濃濃的師奶味。據說這是跟媽媽的品味有關，因為她沒有簽外面的經理人，從成名到現在，安排工作都是由媽媽一手操辦。不過19歲的少女，一般都應該發展出自己的一套審美觀，看來媽媽對女兒的影響，實在太深遠。

據指平日都由林母為林妙可操辦造型。（視覺中國）

林妙可的嚇人衣著品味：

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林妙可當年過五關斬六將，是張藝謀萬裡挑一的小女孩，站上北京奧運開幕禮舞台，此後她一炮成名，除了因為她可愛的模樣，還有「假唱」醜聞，演出當日為了力求完美，唱歌部分由另一個小女孩楊沛宜負責，林妙可則對口型上陣，事件引起中外媒體譁然，更被美國《時代》雜誌將此次事件評為2008年世界十大醜聞第十位。雖然如此，無損林妙可在娛樂圈的發展，她之後參與過幾部電視劇，然後回歸校園，專心讀書，現在正在南京藝術學院讀書。

林妙可小時候真的超可愛！（視覺中國）

回顧林妙可的可愛樣：