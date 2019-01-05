【小姐姐的花店】小S自爆人生最享受三件事：我這個人最自然了

台灣女星小S（徐熙娣）憑着幽默風趣的主持風格而深受觀眾歡迎，雖然她和蔡康永主持的綜藝節目《康熙來了》不經不覺已經停播近三年，但兩位當紅主持人去到內地發展一樣撈到風生水起。近年將工作重心轉移到內地的小S，最近接拍真人騷節目《小姐姐的花店》，與歐陽娜娜、宋佳等幾位嘉賓在意大利開花店。一向真性情的她，更毫不掩飾在節目中展現真實一面，繼首集在鏡頭前痛哭之後，她又語出驚人。

小S參加的真人騷節目在內地熱播，她率領一眾嘉賓在意大利開花店。（網上圖片）

小S每次出席活動都打扮得漂漂亮亮，但私底下她就不介意素顏示人，經常在微博分享自己的素顏自拍照。在日前播出的一段節目花絮中，小S拿着自拍神棍錄VLOG，聲稱並不在乎鏡頭裡自己的美醜，只希望節目可以呈現出一種自然美，還大呼：「我這個人最自然了」，其後更大爆自己「人生最享受的三件事」：摳眼屎、挖鼻屎、享受和朋友一起的時光。

小S自爆人生最享受的三件事：摳眼屎、挖鼻屎、享受和朋友一起的時光。（影片截圖）

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相比起圈中女星各出奇謀顧及形象，小S就反其道而行，無懼在鏡頭前抛開明星光環。早在節目《康熙來了》中，她就坦言：「挖鼻屎太爽了，我愛挖鼻屎，無論何時挖，裡面總會有東西，真是驚喜連連！」甚至在產房生第二胎時，覺得鼻子很癢，要大S幫她挖鼻屎，大S笑說：「我挖得很深，即使生小孩，小S還是很在意鼻屎這件事。」可見小S有多麼熱衷這件事。

小S經常分享自己的素顏自拍照，展現真實一面。（網上圖片）

除了用這個與別不同的方式表達自己人生最熱愛的事之外，小S更在節目中頻頻鬧笑話。經過一日的忙碌，小S一行人回到家中，她一放下行李就坐在地上拉筋，原來是因為腳抽筋。宋佳看到這一幕忍不住笑道：「你今天那個鞋子穿反了。」明明小S一身貴婦打扮，特登穿上高跟鞋，但沒想到風光背後她竟然全天都穿反鞋子，難怪網民都笑她了。

穿了一日高踭鞋，小S搞到腳抽筋，但原來是因為她穿反了。（影片截圖）