岑麗香陀6個月BB撐鄭明明場　手臂依然纖幼肥胎不肥人

由「美容教母」鄭明明所創辦的CMM蒙妮坦學院，日前舉辦「第53屆蒙妮坦學院畢業典禮」。鄭明明邀請了影視紅星岑麗香、陳豪、敖嘉年、前CIDESCO國際試考官及委員會成員Ms. Narelle Blinman等出席，並擔任頒獎嘉賓，又與應屆畢業生合照留念。作為董事長的鄭明明表示CMM蒙妮坦國際集團踏入54週年，每一年的畢業典禮都是一次感動的經歷。今後，她會繼續以推廣專業美容化妝等美學教育及傳播美學為宗旨，培養頂尖及獲國際認可的美容、化妝及美髮專才為己任。她說：「祝福各畢業同學前程似錦，為自己的夢想奮鬥！蒙妮坦學院是同學們永遠的後盾，歡迎大家隨時回母校。」

由「美容教母」鄭明明所創辦的CMM蒙妮坦學院，日前舉辦「第53屆蒙妮坦學院畢業典禮」。

即將榮升媽媽的岑麗香，以一襲粉紅色雪紡長裙現身，貪靚的她仍上厚底高跟鞋，名符其實「靚媽」一名。懷有六個月身孕的她，肚子微微隆起，但手臂依然纖幼，「肥胎不肥人」，得天獨厚。她表示懷孕期間特別留意皮膚的保養，會確保化妝品沒有有害物質才使用。鄭明明為了感謝岑麗香到場支持，專誠為她送上驚喜，訂製了一隻由粉紅色玫瑰打造的巨型「熊仔」送給她跟腹中胎兒，令香香喜出望外，更即時拍照留念，笑言BB未出生已萬千寵愛在一身，非常幸福。

（左起）鄭明明、岑麗香

育有三名子女的陳豪則透露女兒陳凱婷（Camilla），即使只得兩歲多，已經十分貪靚，經常會取媽媽陳茵媺的化妝品玩。他續說：「女仔貪靚係好事，會慢慢灌輸扮靚觀念畀佢。」在旁的鄭明明即笑言待Camilla長大後，歡迎她來CMM蒙妮坦學院學習專業的美容知識。另外，由於敖嘉年的妹妹是應屆蒙妮坦畢業生，敖嘉年專誠前來見証妹妹的盛事，又特意表演一曲，作為送給妹妹的禮物。

（左起）陳豪、鄭明明、岑麗香