【金唱片2019】(G)I-DLE勇奪新人獎　請夏表演Hit爆新歌

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門今日（5/1）隆重舉行，(G)I-DLE以大熱姿態成功奪得新人獎，六位成員齊齊騷長腿上台領獎。隊長田小娟代表(G)I-DLE發表感言，不但向在場觀眾送上新年問候，感謝歌迷和所屬公司Cube娛樂工作人員的支持外，也預告正在準備製作新專輯和團體綜藝，希望能給大家歡樂和幸福的感覺。

另外，請夏和Roy Kim分別憑《Roller Coaster》和《Only Then》獲得音源本賞，兩人其後為觀眾表演得獎歌曲，特別是請夏還表演最新推出的單曲《Gotta Go》，《Gotta Go》推出當日隨即登上韓國音源榜Melon第二名，僅次於實力派組合MC the Max，相信會成為請夏另一首人氣作品，更有可能令她再下一城，獲得明年的金唱片獎項。

勇奪新人獎的(G)I-DLE預告將推出新專輯和團體綜藝。（影片截圖）

請夏和Roy Kim獲得音源本賞。（影片截圖）

+11
+10
+9

至於Roy Kim今次是繼2014年後，相隔5年再次在《金唱片》獲獎，他笑言：「上次獲獎是和BTS防彈少年團領獎。」全場歌迷因而立刻歡呼，可見BTS人氣高企。

請夏連續表演《Roller Coaster》和《Gotta Go》。（影片截圖）

+13
+12
+11
【KBS演技大賞2018】孝琳性感誘惑車太鉉：要唔要同我去睇海？
【SBS演技大賞2018】梁世宗奪獎感言激短　嚇窒申東燁：哎呀！
【MBC歌謠大祭典2018】姜丹尼爾寄語Wanna One：希望未來只走花路
【KBS演技大賞2018】徐康俊、金世正出席　竟被車珠英走光搶鏡？
【MBC演技大賞2018】延政勳宣布韓佳人有喜　徐玄低胸做主持
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。