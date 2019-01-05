【金唱片2019】(G)I-DLE勇奪新人獎　請夏表演Hit爆新歌

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》音源部門今日（5/1）隆重舉行，(G)I-DLE以大熱姿態成功奪得新人獎，六位成員齊齊騷長腿上台領獎。隊長田小娟代表(G)I-DLE發表感言，不但向在場觀眾送上新年問候，感謝歌迷和所屬公司Cube娛樂工作人員的支持外，也預告正在準備製作新專輯和團體綜藝，希望能給大家歡樂和幸福的感覺。

另外，請夏和Roy Kim分別憑《Roller Coaster》和《Only Then》獲得音源本賞，兩人其後為觀眾表演得獎歌曲，特別是請夏還表演最新推出的單曲《Gotta Go》，《Gotta Go》推出當日隨即登上韓國音源榜Melon第二名，僅次於實力派組合MC the Max，相信會成為請夏另一首人氣作品，更有可能令她再下一城，獲得明年的金唱片獎項。

勇奪新人獎的(G)I-DLE預告將推出新專輯和團體綜藝。（影片截圖）

請夏和Roy Kim獲得音源本賞。（影片截圖）

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至於Roy Kim今次是繼2014年後，相隔5年再次在《金唱片》獲獎，他笑言：「上次獲獎是和BTS防彈少年團領獎。」全場歌迷因而立刻歡呼，可見BTS人氣高企。

請夏連續表演《Roller Coaster》和《Gotta Go》。（影片截圖）