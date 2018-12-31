【KBS演技大賞2018】徐康俊、金世正出席　竟被車珠英走光搶鏡？

《KBS演技大賞2018》今天大除夕（31日），於韓國SBS Prism tower舉行。今天韓國溫度低至零下負三度，可是一眾女星gu9udan金世正、Uie、韓智慧等無懼寒冬，性感現身室外的紅地毯。不過講到全晚最搶鏡，應是曾出演《油膩的Melo》的女演員車珠英。

一眾演員今天都盛裝出席《KBS演技大賞2018》紅地毯，徐康俊、印喬鎮和全炫茂等男星，都穿上西裝抵抗寒冬。不過一班女演員則照樣性感上陣，背心和Low-Cut晚裝樣樣齊，完全不擔心零下負三度的氣溫。而曾拍攝《油膩的Melo》、《雲畫的月光》和《奶酪陷阱》的女演員車珠英，今天穿上深綠色貼身長裙現身，大曬事業線。不過車珠英上台時，Low-Cut長裙似乎一直向下滑，最後右胸乳貼疑似外露。她甚至在台上，直接用雙手調整裙子位置，成功搶鏡！

車珠英右胸乳貼疑似露出，成為全場最搶鏡！（網上圖片）

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《KBS演技大賞2018》今晚即將頒發新人獎、優秀演技獎、男女子最優秀演技獎和大獎等。今年KBS推出多套人氣韓劇：《Suits》、《你也是人類嗎》和《一起生活吧》等，未知會由哪一套韓劇獲得大獎呢？而《SBS演技大賞2018》和《MBC歌謠大祭典》亦於今晚同時進行，與粉絲一同渡過除夕夜。

gu9udan金世正穿上白色連身裙現身，充滿少女氣息。（網上圖片）