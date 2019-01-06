為百萬行不怕早起怕江嘉敏嘈　陳庭欣：佢男朋友肯要佢真係好偉大

江嘉敏（Kaman）與陳庭欣（Toby）今早聯同無綫一班藝人齊齊出席慈善步行開步禮。Kaman表示平時她們開工都是這麼早的，不過近排她正在放假，所以今日是她於2019年首次咁早起床。Toby就話Kaman好嘈，一早就好似開籠雀咁樣，令她成個人醒晒，Toby說：「咁早起身其實一啲都唔辛苦，最辛苦係要對住佢，之前拍《兄弟》已經對咗佢半年，佢真係好嘈。」又笑言Kaman的男朋友肯要她真是太好了，Toby說：「好開心有個男仔要咗佢，簡直就係拯救咗地球，佢男朋友好偉大。」

Toby狂窒Kaman好嘈，場面搞笑。（黃國立攝）

一班TVB藝人齊齊參加慈善步行開步禮。（黃國立攝）

問到Kaman平日與男友打機時會否都好嘈，她說：「我會叫佢要留意住啲咩。」Toby即笑她在命令和呼喝男朋友。Toby透露自己明天都有假期，可以約Kaman一起去做運動操肌：「我Daddy睇電視見到佢，話佢有啲Baby Fat。」至於她放假會否陪男朋友？Toby表示：「我要陪我啲鸚鵡先。（鸚鵡排先過男朋友？）係㗎，我啲鸚鵡無自理能力，要我照顧，但係男朋友識得自己照顧自己吖嘛。」

Toby話放假會先陪鸚鵡而唔係陪男朋友。（黃國立攝）