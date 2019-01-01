【有片】譚凱琪過節減肥有一手　陳庭欣自言司儀做得唔夠好

除夕夜《平安谷之詭谷傳說》的「少婦聯盟」陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪及陳庭欣，就齊集MOSTown新港城中心，韓國小鮮肉演員崔宇植一同出席倒數活動。其中上年工作表現出色的譚凱琪和陳庭欣都講到滿意2018年，亦分享了不少2019年的目標和願望等。4位「少婦」聖誕過後身型都仍Fit到不得了，所以記者都忍不住向譚凱琪請教減肥之道。

被問到2018年的表現時，陳庭欣就指過得非常充實。不論工作和家庭方面，她亦相當滿意。首先上年推參與的電影《L風暴》，票房優異外，於電視劇《兄弟》的表現亦大受觀眾歡迎，令她非常驚喜。講到家庭方面，不但完成父母的60大壽，家中飼養的鸚鵡亦健健康康，她形容簡直是「家有喜事」一樣。不過陳庭欣就提及：「司儀方面可以再做好啲…」，亦即是她2019年的最大目標。雖然陳庭欣做司儀經驗豐富，可是她說總有做得不夠好的地方，希望未來出錯的機會能減到最低。

陳庭欣亦希望2019年上映新電影，能夠有非常好的票房。（粱碧玲攝）

而因在《大帥哥》做反派獲稱讚的譚凱琪就講到，今年未能抽時間陪老人家去旅行，所以孝順地的她就希望2019年，能夠帶年屆90多歲的婆婆去個小旅行。譚凱琪昨天就被「少婦聯盟」大爆超級為食，可是身材仍保持得非常好。聖誕節和除夕過去，不少女士都應該擔心會「長肥肉」。譚凱琪就大方分享，想要保持身材Fit到漏油，最重要必定是做運動。雖然她非常為食，可是為了工作必須經常健身和玩自由搏擊，又要戒食煎炸食品，戒食宵夜，可是說犧牲非常大。譚凱琪就建議各位女士，派對過後的運動不可缺少。

其實譚凱琪並不是食極唔肥，只是用心靠運動保持身型。（粱碧玲攝）

一齊聽下譚凱琪2019年的新目標！