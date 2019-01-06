【救妻同學會】伍富橋竟是隱世舞王：有機會想喺電視表演畀大家睇

無綫週日劇《救妻同學會》下星期將播出大結局，一眾演員今日出席宣傳活動造勢。飾演曉揚的伍富橋 (Alvin) 亦坦言感到失落：「有啲唔捨得同失落，畢竟係我第一次接拍有咁多戲份嘅角色，成個劇組又好照顧我地班新人，所以依家就嚟大結局，心入面百感交集。」又特別提到同門師兄胡鴻鈞 (Hubert)，兩人無論拍戲或平日都有交流，Alvin更有支持Hubert的音樂會：「覺得佢真係唱得好好，好榮幸有個咁好嘅師兄。」

Alvin因拍劇與其他演員變熟，仿似真正的宿友，玩遊戲都特別落力。(梁碧玲攝)

Alvin不僅歌視雙棲，若加上主持工作和剛起步的舞蹈學院生意，可謂四線發展，化身工作狂！不過Alvin就不介意這樣的生活，坦言趁年輕應該努力拼搏。提到拍劇，Alvin即刻預告定會繼《救妻》後再次挑戰演警察，「我嚟緊會有套短劇出街，都係飾演警察，自己都好開心好期待。」更透露平時有健身操肌的習慣，所以就算演動作戲要除衫也不覺太大壓力。

Alvin預告會繼《救妻》後再次挑戰演警察。(梁碧玲攝)

但講到關於Alvin最不為人知的一面，必定數到他竟然會跳拉丁舞一項。Alvin承認不但觀眾不知道，連大部分圈內人都不知他是「隱世舞王」：「之前我接受Paisley (胡蓓蔚) 訪問，對稿嗰陣佢先話『原來你識跳舞？』，所以未來如果有機會，都想喺電視上表演俾大家睇，等大家知道伍富橋除咗做戲唱歌仲識跳舞。」