黃子韜餵愛犬「藍隕」咬到流血　微博呻排隊打針大感無奈：好累！

內地藝人黃子韜（Tao）今日（6日）在社交網站分享餵愛犬「藍隕」時不慎被咬傷，要到醫院排隊打狂犬疫苗，還大呻自己「好累」，令不少粉絲大呼心痛。

Tao在微博跟粉絲大呻被愛犬咬「好累」。（Tao微博）

Tao在6日早上更新微博寫道：「早上起來想餵一個零食繼續睡...結果餵到最後一點渣渣的時候被藍隕誤傷咬出血了......」為怕染上瘋狗症，即使被自家愛犬咬傷的Tao也二話不說跑去排隊打狂犬疫苗，無故惹來血光之災，Tao直言：「好累！」

藍隕是Tao最近新養的新成員，是一隻三個月的藍隕石邊境牧羊犬。（微博）

Tao其實本來只有「Kandy」一隻愛犬，直到兩星期前在微博上宣布新養了一隻只有三個月大的藍隕石邊境牧羊犬「藍隕」，誰知在短短兩星期就已經為Tao帶來不少「麻煩」，除了亂咬手機充電線、遍地亂屙屎屙尿，現在更令他惹來「血光之災」。其實養小動物初期被咬當然是必經之路，所以主人必須好好教育狗狗，把所有惡習改掉！

藍隕經常都在家「搞搞震」，令Tao「頭都大埋」。（微博）

雖然愛犬經常「搞搞震」，但是Tao還是非常寵愛牠的，他在微博曾經提到自己不管在現場還是回到房間，都把自己的時間都給牠了，而且感情亦越來越深厚：「我相信未來某一天你一定會讓我驕傲的，每次訓練我都太心疼了但是沒辦法我必須要狠下心我很難受。爸爸愛你藍隕，我們一起長大，以後幹什麼都在一起。」希望Tao之後不會再怕累，和「藍隕」能夠相處愉快吧！

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