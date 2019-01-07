MIRROR姜濤IG自爆遭「私生飯」跟蹤　花姐：我會送佢返屋企！

MIRROR成員姜濤（姜B）由參加《全民造星》到正式出道以來一直都極高人氣，每次出活動都引來大班姜糖（姜濤粉絲）出席支持。但在周日（6日），姜濤就於自己的Instagram story上表示有姜糖在他的家樓下等他，令一向愛粉絲的姜濤也在網上勸告，對方行為已超出可接受範圍。

姜濤昨日就在自己的Instagram story上以黑底白字寫出：「有聽到一些人說有人在我家樓下等我。請別這樣了，好嗎？依然愛你們！」見到姜濤就算有粉絲影響到自己的生活，也依然用如此和善的語句去勸告粉絲，難怪可以成為人見人愛的「姜B」。

MIRROR成員姜濤在自己的Instagram story上勸告粉絲。（網上截圖）

姜濤一向都很愛姜糖。（網上圖片）

《香港01》記者就事件向經理人花姐查詢時，對方表示這個情況也是第一次聽聞，「姜糖」（姜濤粉絲稱呼）一向都很乖，他們知道後也馬上在粉絲之間的群組中呼籲「要給姜濤私人空間」，也沒有影響到姜濤。花姐就代姜濤表示：「大家可以放心。」實行幫姜濤向大家派定心丸。相信有姜糖都仲係好擔心會影響到姜濤的日常生活，花姐就話：「如果我同佢開工都會送佢返屋企。」這樣大家就可以放心了吧！

大家聽到花姐的回應就放心了吧！（Instagram）