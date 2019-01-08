陳家樂陳瀅被爆於東京甜蜜共度除夕倒數迎新年　4日3夜愛得痴纏

有傳兩人去年8月合作拍攝無綫新劇《廉政行動2019》時撻着。(資料圖片)

現年29歲的女神陳瀅 (Jeannie) 與現年32歲的陳家樂於去年底被影到秘密單獨約會，兩人在中環撐完枱腳後更一齊返Jeannie的香閏，隨即傳出戀情。事後家樂回應有關報道時，就話是報料讀者太有創作力，而Jeannie就聲稱自己是單身，但就大讚家樂呢個男仔非常勤力好抵讚。早前家樂被問到可會跟Jeannie共度聖誕時，更坦言有可能，原來兩人是拍拖共度除夕迎新年。

Jeannie公開大讚家樂。(ig圖片)

有傳Jeannie與家樂這段戀情源於他們一起在去年8月合作拍攝無綫新劇《廉政行動2019》，兩人朝夕相對而令戀情萌芽，且發展迅速。而當日在記者會上，剛回復單身不久的家樂被問到跟Jeannie可有發展機會時，就表示跟Jeannie之前見過幾次，最近開會時才第一次傾偈，大讚Jeannie好nice又好好傾，明顯對Jeannie印象不錯。他們在記者會上亦不時有互動，狀甚老友，可能當時兩人已對對方有好感了。

家樂早前話有可能同Jeannie共度聖誕節。(ig圖片)

近日就有報道指有人目睹家樂與Jeannie於本月3日結伴現身東京的機場，正在等待上機返港，當時兩人均戴上冷帽和口罩，但卻依然被認出，且被影了相。而抵達香港國際機場之後，兩人就前後腳出閘，首先出來的家樂警覺性相當高，沿途有用handfree講住電話，相信電話的另一邊就是Jeannie，家樂之後就買飛搭機鐵離開，全程未見Jeannie的影蹤。有指家樂原本想到Jeannie的香閏和女友再聚，不過因發現記者跟蹤而放棄了。據悉，今次東京之旅兩人共度了4日3夜的浪漫時光，一起由除夕倒數迎接2019年。

佢兩個好襯呀。(資料圖片)

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