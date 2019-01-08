鄭希怡貼出16年前英皇大合照　激瘦尖面張致恆成網友焦點

人大咗時不時會喺度想當年，雖然細個嘅時候唔識打扮，襯衫化妝都係自己盲摸亂學，睇返轉頭真係娘味甚濃。但年輕歲月無憂無慮難免令人懷念。Yumiko鄭希怡呢日喺IG上載一張17年前嘅大合照並寫上：「發現寶藏﹗」引來網友熱烈討論﹗

Yumiko貼出17年前英皇大合照，當時佢同BOYZ都仲未出道。（鄭希怡IG）

相片中見到一眾熟悉但青澀嘅面孔，好似謝霆鋒、陳奕迅、王傑、容祖兒、車婉婉，剛出道嘅TWINS同陳冠希，未出道嘅BOYZ同Yumiko等。意外搵出呢張陳年舊照，Yumiko都即時放上網同大家share，笑言：「唔知幾多年前，最少16年﹗steven好瘦，我塊面好紅，幾代功臣。呢張相好珍貴﹗」的確，相片中嘅張致恆當年應該只有17歲，塊面係所有人當中最尖嘅一位，相對宜家加大碼身型，又真係難怪引來網友驚嘆。

想當年TWINS同BOYZ成日孖住出席活動，四個人當中Steven真係變得最多。（視覺中國）

Mani霍汶希隨後都有貼出同一張相，當年一手一腳捧紅呢班小朋友成為金牌經理人，呢張合照對Mani來說都係別具意義：「2001年的英皇家庭合照、歲月如梭、光陰飛逝。時光飛逝，快得實在太可怕了。真係非常掛住老爺～～羅文。」見到已經離開大家多年嘅殿堂級歌手羅文但喺正中間，一手搭住最疼鍚嘅徒弟容祖兒，令人不勝唏噓。

Mani一手帶住呢班仔仔女女打江山，睇返舊照都諗起好多回憶。（霍汶希IG）