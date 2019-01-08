IZ*ONE宮脇咲良獲粉絲餵熱狗　遇偶像Irene@Red Velvet興奮拍大腿

韓國MBC大型綜藝節目《偶像運動會》昨日（7/1）完成約17小時的錄影，一眾K-pop偶像如TWICE、Red Velvet、IZ*ONE、iKON、GFriend、gugudan、(G)I-DLE、SEVENTEEN等齊齊參與，用盡全力參與短跑、接力、射擊、藝術體操等比賽，不過昨日最引人注目的卻是沒有落場參賽的IZ*ONE日本成員宮脇咲良。
宮脇咲良雖然沒有參與比賽，仍成為全場焦點。（來源：39MysteryLover）
一齊睇宮脇咲良喺《偶像運動會》嘅靚相！（來源：39MysteryLover）
眾所周知，宮脇咲良是Red Velvet的忠實粉絲，五位成員之中，宮脇咲良最愛隊長Irene，她還將印有Irene肖像的手幅貼在床頭，可見她的Irene的愛非常熾熱。在《偶像運動會》上，Red Velevet坐在IZ*ONE前面，宮脇咲良看見偶像Irene近在眼前，隨即興奮得拍大腿，不過可能宮脇咲良未敢打擾偶像，所以不敢上前向Irene搭訕，一眾網民均感到非法可惜，希望宮脇咲良下次能抓緊機僧與Irene聊天和合照。
宮脇咲良（上右二）看見Irene（下左二）在自己附近，卻不敢上前與偶像聊天。（影片截圖）
宮脇咲良曾在綜藝節目《IZ*ONE Chu》自爆是Irene粉絲。（網上圖片）
究竟宮脇咲良何時才能與Red Velvet合照呢？（網上圖片）
另外，根據在場粉絲透露，當日SEVENTEEN為粉絲CARTAT準備熱狗和汽水，以慰勞他們即使要面對長時間錄影，仍落力為SEVENTEEN應援。坐在CARTAT前面的IZ*ONE無不凝望着熱狗，宮脇咲良更搞笑問SEVENTEEN的工作人員領取汽水，有見及此，CARTAT特別向宮脇咲良和崔叡娜餵熱狗，而SEVENTEEN的工作人員也向IZ*ONE分發熱狗和汽水，成為當日一大趣事。至於其他偶像在運動會上如何發揮，就要留意2月播出的《偶像運動會》了！
崔叡娜（左）和宮脇咲良獲CARAT餵熱狗，相信大家都勁葡萄。（影片截圖）
該名CARAT特意拍下宮脇咲良的「口水尾」留念。（網上圖片）
宮脇咲良和崔叡娜獲餵熱狗片段
190107 아육대— Mystery Lover (@39MysteryLover) January 7, 2019
타팬분이 주신 바로 그 핫도그 한입 🌭
너무 귀여워 ㅠㅠ 우리꾸라 심장에 해로운 아이돌이야 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ#宮脇咲良 #MiyawakiSakura #사쿠라 #미야와키사쿠라
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IZ*ONE與Red Velvet相遇片段
190107 아육대 프리캠— MOYO (@Yena_pic) January 7, 2019
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