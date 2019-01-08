跟劉嘉玲周海媚上海同場合照　網友狂踩李若彤：換造型師呀！

內地一年一度的「閱文超級IP風雲盛典」日前在上海舉行，胡歌、楊冪、吳磊、劉嘉玲、李若彤、周海媚等都有出席。三位不老女神難得同場，嘉玲姐同李若彤也在各自的社交平台上載合照。昨日（8日），劉嘉玲配文寫到：「昨晚同時見了兩個二十年沒見的朋友，感覺像昨天一樣，太神奇了！」而李若彤更在相中為劉嘉玲key上皇冠，表示「女皇劉嘉玲」，同周海媚則是「2019年的新朋友」。

雖然劉嘉玲、李若彤、周海媚出道多年，不過后兩位都只同劉嘉玲合作過，三位能同場出席活動，不止她們覺得難得，一班網友見到也回憶滿滿。（微博圖片）

相中的三人雖然平均年齡有50歲，不過面貌同身材都保養得宜，獲得網友一致讃好，而另一點引起大家熱議的便是她們的穿衣打扮。

劉嘉玲以全身黑色裝扮亮相，一如既往地散發女王氣質；周海媚身穿深藍色長裙，裙身以花紋刺繡作裝飾，透出濃濃的中國風；李若彤則以白色吊帶裙上陣，層層薄紗上有零零散散的羽毛點綴，外有一件艷麗的玫紅色毛毛披肩加持，下身則穿上bling bling的肉色絲襪，腳踩一對金色厚底船踭綁帶鞋，整個style同兩位差距甚大，導致網友瘋狂吐槽，大呼：「換造型師啊！」

相對於其他兩位的造型，李若彤的裝扮真是令網友難以忍受，大呻原本仙氣十足的「姑姑」被搞到「風塵味濃」，喊話換造型師。（微博圖片）

劉嘉玲同周海媚有份參演的《義不容情》剛剛在TVB重播完，除了該劇，兩人還在無綫劇集《流氓大亨》、《楊家將》以及亞視劇集《影城大亨》中合作過，而劉嘉玲同李若彤在1996年由周星馳和谷德昭聯合導演的電影《大內密探零零發》中有不少對手戲。網友見到三人同框，也引發了許多回憶，還有人貼出當年的劇照，驚呼女神們幾乎完全無變化，依然風韻猶存。