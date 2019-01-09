如何面對老婆瘋狂Shopping？　絕世好老公鄧超：陪女人逛街是真愛

鄧超與孫儷兩人結婚八年，育有一兒一女，感情超Sweet，夫妻倆常在微博分享生活點滴，昨（7日）鄧超突然有感而發，感慨地說出「能陪女人逛街是真愛。」一堆網友笑到反肚！

鄧超昨天在微博上發表文章，表示「能陪女人逛街是真愛」，接着列出八大特點，例如「要走很久很久很久的路」、「不可能有正常吃飯的時間，或者沒得吃」、「你選的東西會被翻白眼」...等等。

由於內容過於真實，釣出了許多男性網友出來留言「很真實了，感受很深」、「看來超哥是經歷了很多」、「超哥你可真了解女人」、「真是道出了精隨」，還有網友調侃「這麼囉嗦，不要命了嗎」、「和孩子是真愛，你只是意外」、「娘娘還有5秒到達現場」。

能陪女人逛街是真愛： 1. 要走很久很久很久的路。 2. 不可能有正常吃飯的時間。或者沒得吃。 3. 她選的一切我們都是不假思索地贊同。我們的眼神告訴她是這個世界上最有品味最獨具慧眼的人。 4. 你選的任何東西就像是你腦子有病選出來的。她看到你選到的東西時翻的白眼可以記一輩子。 5. 買完單後讓你留下來等服務員包裝，她先去下一家。你去了下一家，她又買完了單，你在下一家繼續一個人等。 6. 她逛完每個區域說走啊，還沒走一兩步又被某樣東西吸引緩緩地停下。但只要我被某樣東西吸引就會被說這有什麼意思，或是告訴你前面還有，前面肯定沒有。 7. 你要拿所有的東西。遠看像從小商品批發市場進貨回來的你。低頭看一下你即將被勒斷的手指。 8. 我可能發不了下一個微博了。

事實上，鄧超和老婆孫儷多年來有超多恩愛互動▼

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