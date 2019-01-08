【面對女殺手】16歲女起殺機竟因家人溺愛？　調查員：最厲害騙子

每次提到殺人犯的共通點，犯人大多數來自破碎家庭，反社會人格障礙及擁有暴力傾向。不過就算來自幸福美滿的家庭，父母對子女如何溺愛，沒有朋輩影響底下，都有可能會令人犯案。

在罪行還未曝光前，殺人犯看起來跟普通人沒有大分別。他們跟大家一樣，不會凶神惡煞，有的更溫文爾雅，直至被揭發後才令人看清楚其真實面目。在Netflix的節目《皮爾斯‧摩根：面對女殺手》（Killer Women with Piers Morgan）中，英國資深記者Piers Morgan到獄中訪問了一名在16歲就殺死全家的女殺人犯Erin Caffey。

Erin在犯案時只得16歲，身高只有4尺11的她很難令人相信她竟然會策劃殺死全家。（影片截圖）

在犯案時的Erin只得16歲，當時她教唆18歲男友Charlie Wilkinson與兩位朋友，包括Charles Waid及其女友Bobbi Johnson，一起將自己的家人殺掉。案件發生於2008年的3月1日，在Erin策劃下Charlie及Charles在凌晨時份闖入Erin的家，用手槍將Erin的母親Penny擊斃後，再用武士刀砍劈她直至其頭顱差點甩掉。然後向父親Terry及Erin的13歲弟弟Matthew開槍，而躲在衣櫃的8歲弟弟Tyler就慘中多刀至死。最後，兩人更放火燒屋，只有父親Terry僥倖生還。

整個過程Erin都沒有親自下手，就算在調查過程中都堅持不認罪，但在警方盤問後，三名共犯都表示整件事都是由Erin策劃。Charles更直言殺人後逃到車上，Erin竟然在車上大叫：「我的天，真是太爽了！」事後，Erin表示自己不知情，更假裝被落藥及被人從屋裏綁架到露營車中。

Erin在訪問中表示，男友Charlie提過唯一可以挽救感情的方法就是將Erin的心願達成，而她的心願就是將家人殺掉。（影片截圖）

其男友Charlie表示在案發前5個月開始跟Erin拍拖，期間Erin曾告訴男友，其父母經常毆打她，不過身上就根本沒有任何傷痕。她更指父母發現男友Charlie有酗酒問題及私生活不檢點後，要Erin遠離Charlie而起殺人動機。然後4人在一次傾談中，Erin就表示要將家人屠殺，更說服男友及兩位朋友代她下手。另外，Erin的前男友出庭作證時，表示Erin曾經跟他說，有天一定會僱人到家裏將父母殺死，因為每次她交男朋友，父母就會想辦法拆散他們。最後Charlie及Charles被判終身監禁，而Erin就因謀殺判處監禁42年。

Erin父親僥倖生還，當知道女兒Erin是幕後策劃人時，情緒相當激動，但直至於現在還強迫自己相信Erin不是兇手。（影片截圖）

Piers Morgan到獄中親訪Erin前，曾經訪問過州檢查官Lisa Tanner，她直言Erin來自美滿的家庭，整件事違反了邏輯，更令她開始不相信人性本善：「我見過其他更令人髮指，預謀更深的案件，但當你把所有的情況綜合來看，是我見過最令人不安的事件。」而Erin的心理醫生就表示Erin是一個極度危險的人：「我從來沒有碰過像Erin這樣危險的人，只希望以後都不要再遇上這樣的人。」另外，調查案件的探員均指Erin是他們見過最厲害的騙子，因為她懂得裝作無辜博取別人的同情。

在訪問的過程中，Erin雖然在鏡頭面前表現得深感後悔，但一直都沒有親口承認自己多犯下的罪行。當Piers Morgan問到她為何想將家人殺掉，她暗示了當時認為男友Charlie是跟自己共度餘生的人，而父母欲阻止兩人交往。談到這裡，她輕描淡寫地說：「我跟年輕囚犯說過，在你們的年紀，我都曾經想殺死父母。年輕時說了一些話，要是我們正在氣頭上沒有理解到，要對自己說過的話特別小心。」而事實上，Erin真的將母親及兩個弟弟殺掉，其實暗示了她認為當時只是教唆男友將家人殺掉，而自己並沒有親自動手，在於她的角度，她根本沒有將家人殺掉。