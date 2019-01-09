大S富商老公汪小菲唔like「京城四少」封號　自稱9歲開始做侍應

對於汪小菲大家第一印象會想起他就是大Ｓ（徐熙媛）的老公，同時是內地餐飲界富商有「京城四少」之稱。不過自從娶了明星老婆之後，他就似乎多了一個身分不時出席活動猶如明星，已經是娛樂圈一份子了，近來他就好大方接受網上節目《四味毒叔》的訪問，不畏言重提過往的種種，在網上引來不少討論。

汪小菲大方大談過往。（網上圖片）

「大談閃婚」

37歲的汪小菲當年被爆同大S拍拖時，外界一直以「京城四少」（汪小菲﹑汪雨﹑王珂﹑王爍）來形容他，意指有深厚的家底在娛樂圈興風作浪，同不少女明星有過從甚密的接觸。多年後重提「京城四少」這個封號，汪小菲就表示：「不敢當不是我起的，我也不知道從哪來的。這個也反映一種社會現象，非得給你去加一個抬頭，然後讓你必順要認可他，成為別人調侃的這種一個群體，他不是代表個人是一個群體，我覺得大家對一些的不了解的東西的一種誤解。」看似不太喜歡別人如此稱呼他。

2010年只是同大S見過四次面就結婚的他，消息震驚中港台娛圈，被外界認為這一場婚姻不長久，更多的是以「新驚世夫妻」來形容他們。對於這場海峽婚姻汪小菲就覺得只是台灣媒體過多放大而已：「因為大陸媒體還好，你想想當時動靜最大是台灣媒體，第一就是說他們從小看長到大的一個台灣的女孩，突然就嫁給一大陸人了，可能有點像緩不過神的，那種突然。」

當年同大S的戀情哄動中港台。（視覺中國）

汪小菲對「京城四少」這個封號表示不敢當。（網上圖片）

「回國發展不再想過顛沛流離生活」

事實上汪小菲並不是含金湯匙出生，全靠他媽媽白手興家1990開第一間餐廳先開始有好生活，當年得9歲的他還要去餐廳幫忙：「我一到禮拜六就過去當服務員幫忙，就幫助收盤子。從小就是喜歡服務行業。」到後來他遠卦國外讀書，到畢業之後選擇回國發展，全因不想再過顛沛流離的生活：「因為我爸媽下海（經商）比較早，然後我們家又不是那種，在國企裡面上班的人所以沒分房。我爸媽結婚的時候蓋了一小平房，我就在那出生的十幾平米，今天跟爺爺住兩天，明天跟姥姥住兩天，所以我就是想趕快回到北京來，回到我家庭來跟我父母多相處，跟朋友多相處一下。」

另外，大家都對汪小菲的母親張蘭最大印象是「女強人」，對於在如此家庭成長的小孩，好多時被人定型為較軟弱，對於這一點他似乎是例外，被主持人形容為「外柔內剛」，同時指出母親的確在事業上是強勢的：「我覺得我母親不強勢，強勢有分幾種，一種就是強詞奪理，就必順要把你變成甚麼樣，一種教育方式強勢，她是從小對我教育好好學習，但是你愛打遊戲多做體育運動，就培養了我很多課外的東西。她的教育我覺得很正面的，但是她做企業可能在管理上面是很強勢的。」

汪小菲9歲就開始在餐廳工作。（視覺中國）

汪小菲認為母親的確是女強人。（網上圖片）

目前37歲家庭事業兩得意的汪小菲非常重視子女的成長過程，他認為可以一邊照顧子女一邊投資亦不錯，要懂得不同的時候過不同的日子，言語間離不開子女的他絕對是一位好爸爸。

張蘭被外界最大印象是「女強人」（視覺中國）