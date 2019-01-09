練瑜珈被網友玩P圖　蘇有朋嬲豬真身回應：皮癢了？

18年前內地劇集《情深深雨濛濛》紅遍大江南北，其中蘇有朋飾演的杜飛個性傻氣滿滿大受歡迎，令他演藝事業更上一層樓，至今該角色仍然是他個人代表作之一。沒想到過了18年之後，近日就有網友用杜飛的表情惡搞蘇有朋，在他上貼的運動照中進行P圖，搞到蘇有朋都有啲嬲嬲豬對網友講「皮癢了」，後來在他舉報之下惡搞照就完全消失了。

蘇友朋當年演杜飛大受歡迎。（網上圖片）

45歲的蘇有朋外形上仍Keep得咁好，其實最大原因是他一直都有做運動，近日他就將練瑜珈的照片上貼社交網站同大家分享樂趣，見他每個動作都做得相當好包括拱橋﹑身體扭曲﹑貼地拉筋…看似十分專業對他完全無難道。

正正因為各項動作完全見唔到他的樣，就有網友有創意地將他惡搞，在他的臉上P上杜飛的痛苦表情一點違和感都無，唔少網友見到都笑到見牙唔見眼。而惡搞他的網友就揚言：「我猜蘇導擋住的表情應該是這樣的，不服來戰。」沒想到此貼文竟然引來蘇有朋真身回應，似乎仲有點唔高興：「皮癢了？」，網友亦立即認錯：「我錯了，我下次再也不敢了。」

蘇有朋練瑜珈看似十分專業。（網上圖片）

蘇有朋被P圖完全無違和感。（網上圖片）

另外，最好笑的是此則貼文之後就在網絡上突然消失，搞到該名網友滿腦都係黑人問號：「太可怕了，我凌晨發的那條在超話裡消失了，怎麼撈都沒有了。」原來原因是蘇有朋親自舉報所以被消失了：「是我舉報的」認真好笑。

蘇有朋這樣回應網友。（網上圖片）