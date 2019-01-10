巴西球星柏圖放棄追熱巴　轉追38歲百億千金

巴西籍球星柏圖（Alexandre Pato）在效力天津權健期間，一直大方地公開追求內地女星迪麗熱巴，更在一場比賽中勇敢地拿著女方的海報大膽示愛，唯迪麗熱巴事後表示對足球並不太認識，言語間簡接刺入柏圖的心令對方十分傷心啊！

柏圖曾向迪麗熱巴示愛。（網上圖片）

雖則被迪麗熱巴拒絕不過高大靚仔的柏圖仍然有市場，最近他在巴西被媒體爆出同一名電視台的靚女過從甚密被認定是新女朋友。據指該名女子叫Rebeca Abravanel，38歲是巴西當地電視節目的主持，從被影到的照片嚟睇他們舉止親密搭晒肩又飲酒談心，又齊齊抱抱睇煙花慶祝新年，相信已在密運當中。

事實上這一位Rebeca Abravanel曾有過兩段婚姻，第一任先生是金融才子，第二任則是政府高官，均是當地有名聲之人，而她就是人人羨慕的富太太，可是全都離婚收場。另外，Rebeca Abravanel不但高大靚女，更是名副其實的富二代，其爸爸是巴西有「電視大王」之稱的Silvio Santos身家高達超過20億美元，而她任職的電視台就是她父親所開辦的，絕對是高質靚女代表。

Rebeca Abravanel的家庭相當富有。（網上圖片）

二人互動親密。（網上圖片）

29歲的柏圖雖然同Rebeca Abravanel差9歲，不過二人企埋一齊完全毫無違和感。同時亦不禁令人讚嘆柏圖的魅力真係沒法檔，過去的女朋友全都係高大靚女，上一任係加拿藉超模可是戀情只維持四個月就分手，真係令全天下男士相當羨慕啊！

柏圖的前女友高大靚女。（網上圖片）