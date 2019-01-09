【港版林宣妤】陳曉華與林宣妤變成好友：我哋一見面就互望對方！

應屆香港小姐冠軍陳曉華（Hera）今日（9日）出席保良局「關懷長者心」茶聚，曾經是見習護士的Hera表示與老人家相處很有心得：「平時一得閒就會搵佢哋傾吓偈，同埋聽吓佢哋講啲故事，咁我最常聽到就係等佢哋講吓自己啲愛情故事，由佢哋初戀到結婚生仔，咁就聽晒佢哋一生！」

應屆香港小姐冠軍陳曉華（Hera）、亞軍鄧卓殷（Amber）及友誼小姐陳靜堯（Claudia）今日（9日）到機場富豪酒店出席保良局「關懷長者心」茶聚。（陳順禎攝）

上星期是Hera的24歲生日，剛剛入行不久正在習慣藝人工作的她自爆因工作而不得不放朋友飛機：「我個工作係前一日先通知嘅，但已經約咗十幾個朋友諗住畀個驚喜我，我以為只係約一個，於是我就同佢講『唔好意思我聽日嚟唔到啦，突然間有工作！』點知佢哋係十幾個人特登請假同我食飯。」

上完藝人訓練班的Hera表示希望日後能夠有主持和拍劇的機會。（陳順禎攝）

參選港姐時已經有「港版林宣妤」之稱的Hera最近完成藝人訓練班，更與訓練班同學「正版」林宣妤（Serene）變成好朋友，Hera笑指初次見面時都有望多兩眼：「當初我哋一見面嘅時候都喺度互相望吓對方，『咦真係似咩？』我就覺得其實上鏡似啲嘅，真人就覺得係兩個唔同嘅風格囉！」在旁的陳靜堯笑稱在Instagram看到她們的相都有些令人混淆，鄧卓殷則覺得二人性格其實很不同：「兩個都好多嘢講，不過Serene慢熱啲，Hera平時就同大家好快就有好多話題。」