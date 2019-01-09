吳浩康演唱會歌單玩獨裁　嫌歌迷要求悶：咪又係答《洗剪吹》！

吳浩康（Deep）今日（9日）出席保良局「關懷長者心」茶聚，他笑稱自己只懂唱歌，所以準備了3首歌獻給在場長者，包括經典電視劇《蘇乞兒》主題曲《忘盡心中情》、許冠傑的《印象》和《心裡日記》。阿Deep笑稱希望自己的表演不會太悶：「我都驚啲老友記會瞓着！」

阿Deep笑稱歌神張學友都沒有問過歌迷想聽什麼歌而又可以估中，所以自己會以他為目標希望可以做到歌迷想要的東西。（陳順禎攝）

阿Deep將於26日在澳門舉行演唱會，他表示現在已經準備得七七八八，亦開始感到有壓力。被問到有沒有問過歌迷最想聽他唱什麼歌，阿Deep笑稱：「直接問佢哋咪又係話《洗剪吹》！悶到死！呢首歌我雖然唔覺得悶，不過佢哋個答案悶吖嘛，哈哈！」他稱自己應該可以完美猜測到歌迷的喜好：「我覺得我估到嘅，唔知呢，睇下我起邊隻前奏有掌聲，咁就知自己中唔中！」

他透露亦會有一兩首快歌跳跳舞，不過由於好多歌迷都比較喜歡聽慢歌，所以演唱會還是以慢歌為主。（陳順禎攝）

嘉賓方面，阿Deep堅決不再請洪卓立（Ken）：「我想同阿Ken嘅合作完完全全係我哋一齊做一個show，我好希望可以喺2019年除咗個人之外我好想同阿Ken可以有一個show。」他表示因為自己最近有個露營節目，所以他已經準備好約阿Ken上山討論一下。