【中國區百大美女】薑當然越老越辣！　黎姿邱淑貞以陳年舊照入圍

美國知名網站TC CANDLER每年都會推出全球100位最帥及最美的男女星排行榜，近日更宣布首度舉行中國區評選，並於日前開始公佈提名名單。中國區評選包含香港及台灣藝人在內，黎姿、李嘉欣、邱淑貞及劉德華均作為香港代表入圍。

TWICE成員周子瑜於去年奪得「全球百大美女」的亞軍。（TC CANDLER微博）

迪麗熱巴（TC CANDLER微博）

提名名單由1月4日起至到2月28日每日在微博公開15個入圍者，截至10日，不少中港台熟悉的男女藝人都有一一入圍，陣容強大。在「中國區百大美女」方面，入圍的內地女星有楊冪、劉亦菲、關曉彤、章子怡、唐嫣、迪麗熱巴、Angelababy等；台灣代表則有歐陽娜娜、鬼鬼吳映潔、以及韓國組合Twice成員周子瑜。周子瑜和迪麗熱巴更是分別於去年奪得「全球百大美女」的亞軍及第十六名，可算是中國區奪冠的大熱門！

（LikeTCCAsia 微博）

邱淑貞（TC CANDLER微博）

不過，相比起一眾入圍的內地及台灣年輕女星，入圍的香港代表都是大家相當熟悉、充滿女人韻味的中女－黎姿、李嘉欣及邱淑貞。而其中黎姿和邱淑貞更是以她們20年前的無敵舊照迎戰。她們三位雖然不再是當今年輕花旦，但論美貌，絕對是香港人一致認同的絕世美女，對一眾年輕女星來說可謂是奪冠一大威脅！

李嘉欣（LikeTCCAsia 微博）

在「中國區百大美男」方面，大部分入圍者都是年輕偶像小生們，包括內地男星鹿晗、吳亦凡、黃子韜、張藝興及楊洋；台灣方面當然有不少人的「老公」彭于晏，還有人氣高漲的炎亞綸和汪東城。難道薑真的是越老越辣？香港更是有身經百戰的劉德華「迎戰」，無懼小生們的巨大威脅！另外，韓國組合GOT7的香港成員Jackson王嘉爾亦有份入圍，他在去年的「全球百大美男」中獲得第35名。

劉德華（TC CANDLER微博）

GOT7成員Jackson王嘉爾去年在「全球百大美男」中獲得第35名。（TC CANDLER微博）

提名名單由1月4日起至2月28日在官方微博每日公開15個入圍者，3月8日投票結束。想知道誰會奪得中國區百大美男美女的冠軍稱號？3月15日就會揭曉了！

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