【全球百大美男美女2018】BTS防彈少年團全上榜　TWICE子瑜攞亞軍

美國電影網站TC Candler，每年都會舉行「全球百大美男」和「全球百大美女」選舉，並開放粉絲在網上進行投票。而2018年的結果，終於在今天（28日）正式公布。不過公布前就出現小插曲，大會竟因版權問題，遲了近4小時才公開結果。講到韓星方面，足足有40位男女明星上榜。其中BTS防彈少年團全隊上榜外，TWICE子瑜的排名亦再次上升！

先講韓國女明星，足足有17位上榜。上年排行第3名的TWICE子瑜，今年排位再上升，並成功得到亞軍寶座。而同隊的Sana、定延和娜璉則分別排行46、66和82位，不愧為大勢女團。而曾是2014及2015年百大美女第一位的Nana，今年排名再跌一級，排行第6位。今年與上年結果一樣，可是一眾新生代女團正在接棒追上。除了Red Velvet和BLACKPINK等外，MOMOLAND、MAMAMOO和Oh My Girl成員也首次擠身排行榜。而今年10月才出道的新人限定女團IZ*ONE，其中只有14歲的張員瑛（張元英）在極短時間內，成功登上排行榜第88位，短時間內在韓國和海外吸納大量粉絲群。

TWICE子瑜今年排名有升無跌，未知下年會否有機會登上一位寶座呢？（影片截圖）

【全球百大美女2018】韓國女星排行：

+ 12 + 11 + 10

韓國男星方面，上年「世界彈」BTS防彈少年團V榮登首位寶座，今年卻回落至第5位，更被排名第二的柾國超越，可見競爭非常激烈。另外同隊的Jimin（25）、Jin（47）、Suga（67）、RM（79）和J-Hope（88）， 7位均全部上榜，可見成績非常優秀！而姜丹尼爾則成為Wanna One唯一代表，打入排行榜第11名的高位。今年另一位港人韓星代表NCT Lucas黃旭熙，一出道就立即上榜，排名第49，與Jackson王嘉爾（35）一同證明「港仔」的實力！除此之外，一眾新人偶像的攻勢亦非常厲害，Stray Kids Felix（43）和NCT中國成員Winwin（99）等，其中上年排行99名的NCT泰容，今年跳級上到第22位，成功爬不少前輩頭。

雖然V被柾國爬頭，不過BTS防彈少年團7位齊齊上榜，粉絲應該非常開心！（影片截圖）

【全球百大美男2018】韓國男星排行：