迪麗熱巴拒演清宮第一美人香妃　有一個角色最令她心動

迪麗熱巴不但在內地紅到發紫，甚至連日本網民也盛讚她的美貌「中國最美麗的女人」，憑《三生三世十里桃花》打響名堂的她，在姊妹作《三生三世枕上書》，更直接升呢當上女主角，仙氣美貌令她俘虜了不少男粉絲，更指她的高顏值最有資格演出「乾隆後宮最美嬪妃─香妃」，迪麗熱巴知悉網民稱讚後，反而說自己更想飾演另一個角色，但看來有不少難度。

新疆美女迪麗熱巴五官深邃，仙氣逼人，網民話她最適合演乾隆後宮第一美人香妃。（視覺中國）

《延禧攻略》在兩岸三地掀起了一片煲劇熱潮，劇中女角更是引來連番熱議，尤其是乾隆後宮最美的嬪妃─香妃，劇中由大美人張嘉倪飾演，雖然如此，由於歷史上香妃是來自回族的美女，而同樣是維吾爾族，擁有深邃五官的迪麗熱巴，隨即被網民評為第一人選，熱巴知悉網民的評語後，即笑言：「我不知道網民為什麼會這樣覺得，但如果有適合的劇本，會考慮接演這類型(清宮)的戲。」

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熱巴演出《三生三世十里桃花》白鳳九一角為人熟悉，在姊妹作《三生三世枕上書》再演該角。（網上圖片）

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熱巴擁有高顏值外，清純外表亦為她贏盡粉絲歡心，至今的角色也是純品姑娘，鄰家女孩，就算在劇集《烈火如歌》中，她也是演出英姿颯颯的俠女，但原來熱巴最想演出的角色，反而不是忠角，她表示「我覺得自己比較適合演毒皇后這類的狠毒女人。」話說回來，若然熱巴有份演出《延禧》的繼皇后(嫻妃)，即是佘詩曼演出的角色，以熱巴楚楚可憐的樣子，演出有否說服力，卻是見仁見智。

《延禧攻略》中張嘉倪飾演的香妃雖然也是大美人，但就欠缺了回族姑娘的氣質。（劇照）

熱巴表示最想演出惡毒皇后，亦即是佘詩曼《延禧》的嫻妃角色。（劇照）

不過熱巴外表看似柔弱，在感情上卻絕不會拖泥帶水，她接受訪問時表示如果被愛上的人拒絕，她就不會再糾纏下去，「這會很奇怪的，我覺得這樣(糾纏)挺傷自尊。」真的有男性生物會拒絕熱巴嗎？看來是不大可能，反而會為熱巴爭崩頭的男士，就肯定不在少數。

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