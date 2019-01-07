男優清水健老婆讚賞丈夫工作　伊藤春香：很難妒忌1萬位女拍檔

日本著名AV男優清水健，對於港人絕不陌生，去年7月他跟作家女友伊藤春香結婚，對於結婚對象是男優，外界一直不大看好。但近日二人接受網絡電視《Abema News》訪問，春香表示不會對丈夫的拍檔妒忌，「他已跟1萬人發生性關係，我很難對1萬人妒忌」。對比起清水健的婚姻生活，網民更關心清水健超乎常人的能力，原來清水健有一個自創秘訣，讓他隨時隨地進入戰鬥狀態，下文為大家講解他的獨門絕技。

清水健夫婦接受網絡電視訪問，太太伊藤春香表示性交是丈夫的工作及天職。（網上截圖）

清水健入行20年，AV作品對手超過1萬人，由於工作需要他每月跟不同拍檔，發生關係約80次，超乎常人的能力確是讓人難以想像。清水健接受訪問時曾透露自己的能力跟年青時沒分別，除了勤於健身做運動外，飯後都會習慣吃堅果，包括4粒核桃、7粒杏仁，一年52個星期日日如是，他還教男士們一個長期作戰方法，就是在吃過堅果後，開始性幻想，只要持之以恆，不用透過視覺及肉體接觸，也可以隨時進入「作戰」狀態。

春香表示如果只是1、2位女拍檔，她可能會妒忌，但卻不可能妒忌1萬人。（IG圖片）

【亞洲10大致命生物】眼鏡蛇都要屈居第4 最強殺人生物無血無腦

去年7月清水健跟比他年輕6年的文青女神伊藤春香結婚，不過該段婚姻一直未被看好，更有網民留言稱「AV男優要跟其他女性上床，不就是常常出軌嗎？」、「怎麼跟父母解釋丈夫的工作？」。原來在二人交往之初，春香也會覺得難受，但在了解過後，認為這是丈夫的工作，也是他的天職。

清水健是著名AV男友，每月要發生性關係80次，而他有一個獨門秘訣可以長期作戰。（視覺中國）

+ 16 + 15 + 14

【準媽媽秘笈】台女星郭雅綾懷孕8個月唔見肚 靠養胎不養肉餐單

近日清水健跟太太春香接受網絡電視《Abema News》訪問，談到丈夫的男優背景，她大方回應：「如果只是跟1、2個人發生關係，我可能會想我會比對方差嗎？但是他跟1萬人發生關係，我很難對1萬人產生妒忌，所以我沒有他外遇的想法，只能說這是他的才能。」清水健找到一名真正了解體諒他工作的太太，終於擁有一段幸福美滿的婚姻。

清水健跟拍拖4年的作家女友伊藤春香，於去年7月結婚，但婚姻卻一直未被看好。（IG圖片）

【有片】日本諧星狩野英孝南非拍真人騷 同獅子自拍發生悲劇？