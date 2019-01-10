【李屍朝鮮．專訪】裴斗娜惜沒跟王家衛合作　自爆不想再拍古裝？

Netflix原創古裝劇《李屍朝鮮》（Kingdom）由朱智勛、柳承龍、裴斗娜主演，該劇更是由《解碼追兇》（Signal）編劇金銀姬、《活埋35夜》導演金成勳合力打造，創造出一個嶄新的朝鮮殭屍題材。早前除了朱智勛和柳承龍接受了《香港01》訪問外，裴斗娜亦有單獨接受訪問，講述自己首次出演古裝劇以及擔任醫女的趣事。

裴斗娜一向多演動作戲，今次做一名安靜的醫女令她有點不慣。（網上圖片）

提及裴斗娜就會跟香港着名導演王家衛扯上一點點關係，事關當年王導曾邀請裴斗娜一同合作，可惜最終並未成事，直至現時她稱再有機會的話，都希望可以攜手合作。至於首先出演古裝劇的裴斗娜，對於該劇最有印象的場面便是跟喪屍打架的場面，覺得十分有趣也是最深刻，在畫面上也是很好看。還有我平時演的戲都是比較活躍以及多動作戲，但今次卻是較為安靜的角色，對我來說這是一個新的挑戰。

裴斗娜同樣提到自己出演《李屍朝鮮》令很多人都感到很意外，就連同劇的編劇金銀姬也沒想到能邀請到她。

不過講到首先出演古裝劇的困難時，裴斗娜：「對我來說最難的便是發音，我很努力地講得比較自然一些，這真是個全新的挑戰，難道簡直相當於以英或日語來說話一樣。」

當記者問到已是荷里活巨星的她，為何選擇返回韓國接拍戲劇時，她有一點詫異：「當然是因為我是韓國演員啊…我也非常熱愛韓國的戲劇，而且我常常都說我認為電影是沒有國界之分，即使我到了荷里活拍戲也好，也不代表我只會拍荷里活的戲，兩邊一起工作也是我的策略，所以一直都有來來回回地工作。加上我是個韓國演員，在講韓文或是介紹韓國文化時，都會更有效點亮我的表現。」

裴斗娜自言出演《李屍朝鮮》的原因完全是因為金成勳導演，因為對他真的非常信任，就算他叫我只拍一個鏡頭我也會來，跟角色並沒關係。（網上圖片）

此劇是裴斗娜首部古裝劇，問到有沒有興趣再次演出古裝劇時，她竟笑說我不知道，而追問她為何會有這個想法時，她吸了一口氣回應：「《李屍朝鮮》是一套很特別的劇，我十分尊敬金銀姬編劇，而且我十分希望能跟她合作。另外早前跟《活埋35夜》的導演金成勳合作過，雙方有一定的信任，但是古裝劇對於我來說真的很累，首先很凍，我們在零下15度拍攝，真的非常凍，穿的戲服也很薄，只有一件（醫女衫），所以在冬天拍這種古裝戲真的很黑。不過要是有非常好的劇本或是導演的話，我還是會考慮出演的，不過完全不是『啊～我真的是每天都想拍啊！』這種心情。」

在零下15度之下，裴斗娜只得一件單薄的醫女衫進行拍攝。

最後問到如果裴斗娜遇上喪屍的話，會帶上哪3樣物品呢？她笑言：「我今次跟喪屍打過架後得到些經驗，首先要帶上鐮刀、冷凍的冰箱和火柴，鐮刀用來當武器，帶上冰箱和火柴便是因為喪屍很討厭凍和熱！」雖然裴斗娜自言未必會再接拍古裝劇，不過相信看在劇本上，她還是會克服困難。另外，《李屍朝鮮》將於1月25日正式首播。